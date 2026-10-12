Un spațiu în care ideile de amenajare prind contur. Material MD își propune să aducă într-un singur loc produse și materiale pentru diferite tipuri de construcții.

„Este un showroom mai special, deoarece avem ca idee un spațiu unde, în linii mari, orice client poate să-și găsească orice soluție pentru amenajarea unui spațiu comercial sau un spațiu particular”, a notat Denis Beznos, fondator Material MD.

Showroomul reunește materiale și produse din mai multe țări europene, oferind posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de soluții pentru amenajări.

„În mare parte sunt aduse din Europa, Italia, Germania, Austria, Spania”, a precizat Denis Beznos.

Pentru specialiștii în design și arhitectură, un astfel de spațiu înseamnă mai multe opțiuni și posibilitatea de a găsi materiale potrivite pentru fiecare proiect.

„Sunt mai mult decât un showroom, Material MD pentru orice arhitect și pentru orice designer”, a spus Oleg Luca, arhitect.

Deschiderea noii locații reprezintă și o oportunitate pentru arhitecți, designeri și clienți de a descoperi soluții de calitate pentru amenajări. Denis Nedeoglo, arhitect, a vorbit despre colaborarea de lungă durată cu Material MD și despre rolul companiei în realizarea proiectelor.

„Un loc nou, o nouă locație pe harta Chișinăului, dar o companie cunoscută, cu tradiții foarte frumoase, care este de mare ajutor arhitecților, designerilor și clienților. Este o plăcere să colaborăm de mai mulți ani, deoarece aici găsim întotdeauna soluții de calitate”, a menționat Denis Nedeoglo, arhitect.

Material MD, locul în care găsești soluții potrivite pentru orice proiect de amenajare.

*Acest articol este un produs comercial