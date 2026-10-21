Un nou spațiu dedicat designului interior și-a deschis ușile în Chișinău. Showroomul Material MD, situat pe strada Mitropolit Dosoftei, 115, a fost inaugurat în cadrul unui eveniment cu numeroși invitați, muzică live, gustări și un desert aparte: un tort tiramisu adus într-o roabă, într-un mod inedit.

Material MD, un showroom dedicat designului interior

Deschiderea showroomului marchează lansarea unui spațiu în care arhitecții, designerii și toți cei pasionați de amenajări interioare pot descoperi materiale, explora texturi și identifica soluții potrivite pentru proiectele lor.

Noul showroom Material MD își propune să fie mai mult decât un loc în care clienții aleg materiale. Acesta a fost conceput ca un spațiu dedicat inspirației, esteticii și soluțiilor gândite pentru amenajarea interioarelor.

Aceasta este mai mult decât un loc în care alegi materiale. Este un spațiu dedicat inspirației, esteticii și soluțiilor atent gândite pentru interior.

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Texturi, calitate și soluții pentru proiecte de interior

Conceptul showroomului Material MD pune accent pe posibilitatea de a descoperi materialele îndeaproape, de a le simți textura și de a observa cum se îmbină aspectul estetic și funcționalitatea.

Spațiul a fost creat atât pentru specialiștii din domeniul amenajărilor, cât și pentru cei care apreciază atenția la detalii și caută inspirație pentru propriile proiecte.

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Muzică live, invitați și un desert prezentat într-un mod inedit

Inaugurarea showroomului a fost marcată de un eveniment la care au participat numeroși invitați. Atmosfera a fost completată de muzică live și diverse gustări, iar unul dintre momentele care au atras atenția a fost servirea unui tort tiramisu adus într-o roabă, într-o prezentare neobișnuită.

Fotografiile de la eveniment surprind atmosfera inaugurării și invitații care au fost alături de echipa Material MD la deschiderea noului spațiu din capitală.

Showroomul Material MD se află în Chișinău, pe strada Mitropolit Dosoftei, 115.

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

Material MD/ Facebook

*Acest articol este un produs comercial