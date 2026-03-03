Proiectul a început în 2007, însă peste opt ani a fost declarată insolvența. Deși în anul 2016 a fost aprobat un plan de restructurare, puțini credeau că acesta mai poate fi salvat. Primul semn de redresare a venit odată cu numirea lui Ruslan Vasiliev ca administrator de insolvență.

„Activitatea mea anume la acest obiect am început-o din 2018. Mi s-a dat vot de încredere la Adunarea Generală a Creditorilor în 2018, prin care m-au propus să iau în administrare casa dată și m-am gândit că în două-trei luni de zile o scot la final și oamenii poate să intre și să locuiască. Dar pe parcurs, studiind actele, documentele care au fost puse la dispoziție, am înțeles că este într-o problemă foarte, foarte mare, inclusiv problema că au fost vândute apartamente, un apartament la mai mulți locatari, erau probleme cu actele, nu permiteau ca să finisăm lucrurile date”, a povestit administratorul insolvabilității, Gaslam Service SRL, Ruslan Vasiliev.



„Împreună cu echipa ne-am organizat, ne-am pus scopul ca întreprinderea dată să nu ajungă în faliment, ca oamenii să-și primească ceea ce merită și pentru ceea ce au investit. Am avut foarte multe obstacole, inclusiv juridice, dar bătând la ușă am obținut receptivitatea din partea organelor administrației publice locale, inclusiv din partea instanței de judecată. Pas cu pas, cărămidă după cărămidă, am ajuns ca în luna mai 2025 să finalizăm lucrările și să depunem actele la Inspecția de Stat în Construcții, iar în februarie 2026 am obținut procesul verbal de recepție finală”, a adăugat acesta.



Antreprenorii care au participat la finalizarea lucrărilor pentru acest complex imobiliar spun că au avut o misiune deloc ușoară, de a-i ajuta pe oameni să intre în propriile case.



„Sarcina noastră a fost de a construi și de a finaliza proiectul, ne-am străduit să ne implicăm în a rezolva și alte chestii decât ce ținea de noi, la maxim, ca să putem ajuta oamenii care și-au pierdut speranța, cât și să aducem la bun sfârșit acest proiect. Este un moment pe care l-am așteptat deja de 14 ani și mai mult, și uitați-vă că într-un final l-am adus la bun sfârșit”, a subliniat antreprenorul general, Serghei Zgrenco.

*Acest articol este un produs comercial