Diana Voevuțki aduce o nouă direcție pentru brandul Ariadna: pentru prima dată, designerul a prezentat o colecție dedicată exclusiv rochiilor de mireasă. Pentru sezonul 2027, aceasta vine cu dantelă spectaculoasă, corsete inspirate din stilul victorian, decolteuri îndrăznețe și un accesoriu reinterpretat - voalul purtat ca bandană. Despre inspirația din spatele noilor creații și felul în care ia naștere rochia care se potrivește unei mirese, Diana Voevuțki a povestit în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”.

Revenirea pe podium, după o perioadă de liniște

Noua colecție prezentată la aniversarea celor 27 de ani de PRO TV a avut o semnificație aparte pentru Diana Voevuțki. Designerul spune că, pentru prima dată, a ales să prezinte o colecție integral dedicată rochiilor de mireasă, fără să o combine cu ținute de seară.

„Adevărul că niciodată până acum nu am prezentat o colecție integral de mireasă, doar de mireasă, întotdeauna aveam o combinație dintre rochii de seară și rochii de mireasă, dar anul ăsta este cu totul nou și pentru mine, pentru că am schimbat macazul, dacă pot să zic așa, am schimbat direcția noastră, am rămas pe rochii de mireasă”, a spus Diana Voevuțki.

Designerul a mărturisit că perioada în care nu a mai ieșit pe podium a ajutat-o să-și dea seama ce își dorește cu adevărat.

„Probabil ăsta a fost visul meu ascuns, la care eu nu încercam sau mă temeam să îl recunosc în fața mea, dar a trebuit să trăiesc câțiva ani de liniște, într-adevăr, în care nu am ieșit, în care nu mi-am scos nasul din vizuina mea și în momentul în care am fost acolo, deja prezentă cu toți oamenii, cu acel tremur în mâini, când înțelegi că una se poate împiedica, cineva poate să nu reușească să se îmbrace în două rochii”, a povestit creatoarea brandului Ariadna

Dantela și corsetele victoriene, printre tendințele pentru 2027

Noua colecție este dedicată sezonului 2027, iar Diana Voevuțki spune că dantela va rămâne una dintre tendințele importante pentru mirese.

„Anul ăsta este anul în care dantela a fost cu adevărat locul întâi, cred eu și se va prelungi acest trend, pentru că este un trend pe care eu îl ador”, a spus designerul.

În viziunea sa, anul 2027 va continua direcția începută în moda anului 2026, cu accent pe feminitate, corsete și decolteuri.

„Anul 2026 a însemnat foarte multă modă victoriană, foarte multă feminitate, senzualitate, sexualitate, spuneți-i cum vreți. Adică femeia își primește acea odă adusă ei prin hainele, ținutele pe care le îmbracă, pentru că sunt la modă corsetele, feminitatea, decolteurile foarte adânci, ultra adânci, pot să zic eu. Anul 2027 va fi o continuare a acestui an în care se vor fi mai vizibile încă aceste trenduri, adică corsetele vor fi mai sculptate, mai lucrate, cu mai multe detalii”, a explicat Diana.

Designerul a recunoscut că a avut emoții și în privința unor elemente mai îndrăznețe din colecție.

„Mi-a fost frică un pic să experimentez, adică sunt mănuși negre, dar eu am vrut să avem și niște chokere negre, dar mi-a fost frică pentru că nu știam publicul nostru cât este de pregătit pentru asemenea lucruri”, a mărturisit Diana.

Cât durează realizarea unei rochii de mireasă

În spatele unei rochii spectaculoase se află mult mai multă muncă decât partea de croitorie. Diana Voevuțki spune că realizarea unei creații presupune numeroase detalii, de la broderie până la finisaje.

„E mult timp, pentru că o rochie nu este doar cu sută. Cusutul probabil este, nu știu, 15-20%. După asta se lucrează mult mai mult, pentru că avem detalii foarte multe. Broderie, apropo, și mama mea brodează. Eu deseori compar o rochie cu o pâine care primește căldura mâinilor atunci când ea este sculptată, pentru că pâinea, da, pâinea adevărată, în ea se lucrează, se transmite căldura mâinilor. Păi iată, exact așa și rochiile sunt. În ele păstrează dragostea pentru ceea ce faci”, a povestit designerul.

Ce spune despre voalul tip bandană

Unul dintre elementele care au atras atenția în noua colecție este voalul tip bandană. Diana Voevuțki precizează însă că nu îl consideră o invenție proprie, ci o reinterpretare a unui element care există de mult timp în modă.

„Eu nu pot să zic că noi avem aici niște modele inventate, pentru că nu mai inventează nimeni nimic. În modă de mult deja totul este inventat. Tot ce facem noi, designerii, care tot creăm și creăm, pentru că moda este totuși foarte spiralată”, a explicat ea.

Designerul a vorbit și despre originea voalului spaniol, care a fost una dintre tendințele vizibile în acest an.

„Voalul cu dantelă pe margine, el vine de fapt din Spania și acolo a apărut foarte, câteva sute de ani în urmă și nu întâmplător se numește spaniol”, a povestit Diana.

În ceea ce privește voalul tip bandană, acesta este, de fapt, același tip de voal, purtat într-un alt mod.

„Voalul tip bandană este de fapt același voal, doar că el este legat într-un anumit mod”, a explicat designerul.

Diana Voevuțki și Victoria Roșca/ PRO TV

„Rochia asta mi-a spus povestea mea”

Pentru Diana Voevuțki, alegerea rochiei de mireasă nu ține doar de modelul care arată bine pe podium. Designerul spune că rochia trebuie să se potrivească femeii care o poartă și să-i reflecte personalitatea.

„Acea rochie nu spune povestea ei. Adică tu vezi că va fi rochia și va fi femeia. Ele trebuie să se pupe împreună, să-și spună povestea împreună, să trăiască fata prin rochie sau rochia să trăiască prin fată”, a spus Diana.

Creatoarea brandului Ariadna spune că nu și-a propus niciodată să aibă un număr foarte mare de cliente, ci să le ofere acestora sentimentul că au făcut alegerea potrivită.

„Eu niciodată nu am pus foarte mare accent pe numărul de cliente. Eu niciodată nu am tins să am 200 de cliente pe lună. Eu vreau să am 20, dar ele să fie toate cu acel sentiment că am ales corect. Că am îmbrăcat rochia perfectă. Că rochia asta mi-a spus povestea mea. Că rochia asta stă pe mine ideal chiar dacă pe altcineva nu va sta așa”, a mărturisit ea.

În relația cu fiecare mireasă, designerul spune că este importantă și conexiunea dintre cele două.

„Mireasa trebuie să vină la mine dacă e simplu că eu sunt omul care îi va face rochia ideală. În același timp, eu trebuie să simt că mireasa asta este omul meu”, a explicat Diana.

Pentru Diana Voevuțki, criteriul unei rochii bine alese este unul simplu: femeia trebuie să se simtă și să arate mai bine în ea decât în orice altă haină.

„Eu întotdeauna zic că rochia ideală este acea rochie în care tu arăți mai bine îmbrăcată decât în oricare altă haină pe care tu o ai. Dacă rochia își îndeplinește acest scop, înseamnă că este bine aleasă”, a concluzionat Diana Voevuțki.

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