Freelancerii au nevoie de flexibilitate, acces rapid la încasări și soluții bancare care țin pasul cu ritmul lor de lucru. Pentru a sprijini această comunitate, Victoriabank lansează pachetul Freelancer Plus, care oferă 12 luni de servicii esențiale gratuite. Oferta se adresează tuturor profesioniștilor independenți înregistrați.

Din VB24 Business, freelancerii își pot administra conturile online, pot urmări încasările în timp real și pot efectua plăți rapid și sigur. Fie că lucrează de acasă, dintr-un birou, dintr-un spațiu de coworking sau sunt în deplasare, aceștia au acces permanent la fondurile lor și control total asupra fluxului financiar.

Timp de 12 luni din momentul deschiderii contului curent la Victoriabank, profesioniștii independenți beneficiază gratuit de:

deschiderea și administrarea conturilor curente în MDL și valută străină

plăți intrabancare în MDL și valută străină prin ordin de plată electronic

plăți interbancare în MDL prin ordin de plată electronic

emiterea cardului Salut pentru titularul contului

pentru titularul contului acces la internet banking VB24 Business

Aceste servicii acoperă operațiunile de bază necesare gestionării activității zilnice și contribuie la reducerea costurilor administrative.



De asemenea, pachetul include emiterea unui card Business în MDL, disponibil în variantele Visa Business sau Mastercard Business Platinum . Acesta permite separarea clară a cheltuielilor personale de cele profesionale și asigură transparență în gestionarea banilor. Cardul Visa Business este cu deservire gratuită, iar cel Mastercard Business Platinum are o reducere de 50% din tarif. Mastercard Business Platinum vine la pachet cu servicii premium dedicate celor care călătoresc frecvent sau desfășoară activități într-un ritm alert. Printre avantajele principale se numără accesul în lounge-uri aeroportuare prin Loun geKey,Concierge 24/7, Fast Track în aeroporturile partenere, asigurarea internațională de călătorie și beneficii pentru rezervări hoteliere și închirieri auto.

Totodată, freelancerii care lucrează cu clienți locali sau online și deschid un cont la Victoriabank vor avea tarife preferențiale pentru VB24 POS și MIA Business , facilitând acceptarea plăților rapide și sigure.

Pachetul „Freelancer Plus” este disponibil în toate unitățile Victoriabank. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2026.

*Acest articol este un produs comercial