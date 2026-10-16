Vocea pacientului poate transforma experiența medicală în schimbări concrete. După fiecare vizită la medic, intervenție, procedură sau internare, pacienții pot oferi un feedback privind calitatea serviciilor medicale, iar opiniile sunt colectate prin platforma digitală „Vocea pacientului”.

Victor BABUCI, ȘEF SECȚIE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE: „În primul rând, vocea pacientului nu este o platformă doar pentru reclamazii și sugestii, dar e considerată de noi un instrument de management a calității, analizând fiecare chestionar care un pacient care a trecut prin instituția noastră.”

Platforma poate fi accesată chiar din instituția medicală, de pe o tabletă, sau ulterior, de acasă de pe siteul Vocea pacientului. Intrând pe platformă pacientul selectează spitalul și secția în care a fost internat, apoi acordă calificative și răspunde la mai multe întrebări despre experiența avută. Totodată, pacienții sunt întrebați dacă medicul le-a explicat diagnosticul și tratamentul, dacă procedurile au fost explicate, cum au fost tratați de medici și asistente, dar și despre condițiile din spital, igienă, alimentație sau accesul în instituție. Platforma permite inclusiv evaluarea încrederii în instituție.

Oxana BOJOG, VICE-DIRECTOR MEDICAL AL SPITALULUI CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOȘNEAGA: „Pacientul se simte respectat, se simte în siguranță și primește un nivel înalt de asistență medicală. Această platformă ne ajută, fiind într-un contact cu pacientul, să vedem neajunsurile noastre pe care nu le putem vedea noi ca medici sau ca manageri.”

Feedbackul ajunge la persoanele responsabile de managementul calității, iar problemele repetate pot sta la baza unor verificări sau modificări în modul de organizare a serviciilor. Până la sfârșitul acestui an, site-ul va fi testat în peste 100 de instituții medico-sanitare publice din țară.

*Acest articol este un produs comercial