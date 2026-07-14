Kylian Mbappe și Lamine Yamal, protagoniști în El Clasico, au parte de o nouă întâlnire, de această dată în tricoul propriilor echipe naționale, însă duelul dintre cei doi va putea fi urmărit contra unor sume fără precedent.

Prețuri exorbitante la semifinala Franța - Spania

Biletele pentru semifinala de la Dallas nu s-au epuizat, un număr limitat fiind încă disponibil pentru vânzare pe site-ul oficial al FIFA, transmite golazo.ro.

Acolo, costul celui mai ieftin bilet se ridică la 12.700 de dolari, iar prețul poate ajunge până la 346.250 de dolari pentru o lojă cu 24 de locuri sau 316.980 de dolari pentru una cu 14 locuri.

Varianta cea mai accesibilă? Achiziționarea de la spaniolii care locuiesc în SUA și care au cumpărat bilete imediat ce au fost puse în vânzare. Totuși, și în aceste circumstanțe prețul pentru un singur bilet se duce spre 4.500 de dolari, informează mundodeportivo.com.

În același timp, există și posibilitatea de a accesa platforma oficială de revânzare a celor de la FIFA, unde fanii pot pune biletele la prețuri și mai ieșite din comun.

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00

Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00

Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00

Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00