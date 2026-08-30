Emisiunea „O seară perfectă” revine cu un nou sezon, în care totul se dublează, începând de la prezentantori. Actrița Victoria Roșca și interpretul Gabriel Nebun promit mai multă ditracție, experiențe și provocări, invitați interesanți, istorii de viață, povești care inspiră sau uimesc și evident, seri perfecte. Rolul de prezentator le oferă mari emoții, pe care spun însă că știu cum să le gestionează.

Victoria Roșca și Gabriel Nebunu sunt pregătiți să transforme serile în spectacol. Alături de echipa emisiunii vă vor prezenta reportaje și interviuri cu invitați speciali și speră să vă țină lipiți de micile ecrane cât mai mult timp posibil. Au repetat, s-au antrenat, iar reporterii PRO TV i-au suprins în unicul lor moment de respiro – în camera de machiaj.

Victoria ROȘCA, PREZENTATOARE O SEARĂ PERFECTĂ: „Vă așteaptă o nebunie, deja ați înțeles, eu voi calma apele, el va tulbura platoul.

- Să-mi dai voie să-mi spun textele, pentru că eu mă străduiesc.

- Până îți faci tu machiajul și coafura eu voi prezenta și încheia emisiunea și voi fi la New York”.

Binedispuși, puși pe glume, cu zâmbetul pe buze dar și încărcați de responsabilitatea unei emisiuni în direct, cei doi prezentatori ne-au povestit cum a decurs ultima perioadă din viața lor și cum au început să se adapteze noului ritm.

Victoria ROȘCA, PREZENTATOARE O SEARĂ PERFECTĂ: „Eu sunt învățată așa mai în liniște și pace, deși nu pare. Încă mă acomodez, cu echipa, cu el. Se muncește mult și ceea ce pare din afară nu e în interior. Fetele caută subiecte, scriu, se ajută între ele. E muncă. Am început să scriu primele editoriale și la fel, încă învăț.

- Dar tu știi?

- Da, eu am dat Bacalaureatul.”

Gabriel NEBUNU, PREZENTATOR O SEARĂ PERFECTĂ:

„Celor de acasă poate li se pare floare la ureche, dar prezentatorii își fac textelel, trebuie să se priceapă la promter, în caz că se blochează, ai putea să te și bâlbâi. Bine că suntem doi, dacă întârzie invitatul ne intervievăm unul pe altul. Trebuie să știi multe detalii de culise, și lucrul în echipă nu e ca atunci când esti singur și răspunzi doar de tine”.

Gabriel NEBUNU, PREZENTATOR O SEARĂ PERFECTĂ: „M-a condiționat cumva acest job să mă educ în timp, să iau evenimente doar sâmbătă și duminică”.

Zilele de probă au fost adevărate lecții pentru ei, iar altele noi încă urmează. Totuși, ambii sunt familiarizați cu scena și publicul, așa că la capitolul emoții știu cum să le transforme în unele constructive.

Victoria ROȘCA, PREZENTATOARE O SEARĂ PERFECTĂ: „La mine e oarecum combinat, și frică, și emoții, dar le dirijăm. Totuși, scena te învață niște momente să blochezi gândurile din afară. Ești aici, ai această oră să dai totul și asta e.”

Gabriel NEBUNU, PREZENTATOR O SEARĂ PERFECTĂ: „La mine emoțiile se manifestă foarte ciudat, trebuie să nu mănânc nimic cu două ore înainte. Trebuie să fac exerciții de respirație... de parcă renasc în acest proiect”.

Cert este că odată ce ajung în direct, tot ce îi interesează și la ce se concentrează va fi doar să creeze seri memorabile.

Victoria ROȘCA, PREZENTATOARE O SEARĂ PERFECTĂ: „Vrem ca oamenii să se simtă bine, liber, să zâmbească, că noi știm serile, când vii de la serviciu nu sunt foarte binedispuse. Va fi minunat, eu așa cred.”

Gabriel NEBUNU, PREZENTATOR O SEARĂ PERFECTĂ: „Noi ne propunem să aducem în casele oamenilor seri perfecte, veselie, nebunie, de ce nu. Ne-am propus multe lucruri noi. Începem luni, pe 31 august, de ziua Limbii Române.”