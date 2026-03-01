Patru persoane au fost rănite după producerea unui „incident” la Aeroportul Internațional Dubai, au anunțat sâmbătă noapte autoritățile din Emirat, în timp ce Iranul continua să lanseze lovituri asupra bazelor americane din regiunea Golfului Persic, scrie hotnews.ro.

Autoritățile locale au confirmat că un „incident” a avut loc la aeroport sâmbătă seară, în timpul atacurilor iraniene, menționând că patru angajați ai aeroportului au fost răniți și primesc îngrijiri medicale.

Compania „Aeroporturi Dubai confirmă că un terminal de la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) a suferit pagube minore în urma unui incident, care a fost rapid gestionat”, a transmis biroul de presă într-un scurt comunicat postat pe X, fără a oferi alte detalii, citează agenția Reuters.

Pe rețelele sociale au circulat în ultima oră imagini video cu scene de haos și panică într-unul dintre terminalele aeroportului, care era vizibil avariat, plin de praf și fum. Potrivit localnicilor, a fost o lovitură cu dronă iraniană. Însă aceste informații nu au putut fi imediat verificate.

Postul TV Al Jazeera a relatat că aeroportul a fost avariat în urma unui atac iranian. Nu este clar ce țintă intenționa să lovească regimul de la Teheran.

Totodată, Al Jazeera a publicat imagini din aeroport, despre care spune că au fost confirmate. Se vede mult fum în clădire, bucăți din tavan căzute și oameni care își acoperă gura din cauza fumului.

Alte imagini de pe rețelele de socializare arată cum aeroportul este evacuat. Aeroportul Internațional Dubai este cel mai aglomert aeroport din lume, fiind un hub foarte important pentru legături către alte destinații – inclusiv către Asia sau Africa. Anul trecut, 95,2 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul.