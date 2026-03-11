Cele 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) au decis astăzi în unanimitate să pună la dispoziția pieței 400 de milioane de barili de petrol din rezervele lor de urgență, pentru a atenua perturbările cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost luată în urma unei reuniuni extraordinare a guvernelor membre AIE, convocată de directorul executiv Fatih Birol, pentru a evalua impactul conflictului asupra piețelor și a analiza opțiunile pentru menținerea aprovizionării globale cu petrol.

„Provocările cu care ne confruntăm pe piața petrolului sunt fără precedent, prin urmare, mă bucur foarte mult că țările membre ale AIE au răspuns cu o acțiune colectivă de urgență de o amploare fără precedent”, a declarat Birol.

„Piețele petroliere sunt globale, iar răspunsul la perturbări majore trebuie să fie la fel de global. Securitatea energetică este mandatul fondator al AIE, iar membrii demonstrează o solidaritate puternică în luarea de măsuri decisive împreună.”

Stocurile vor fi puse la dispoziția pieței într-un interval de timp adaptat fiecărei țări, iar unele state vor implementa măsuri suplimentare de urgență. Membrii AIE dețin peste 1,2 miliarde de barili în rezerve strategice, la care se adaugă 600 de milioane de barili în stocuri industriale guvernamentale. Aceasta este a șasea mobilizare coordonată de stocuri de urgență în istoria AIE, după acțiuni similare în 1991, 2005, 2011 și de două ori în 2022.

Criza a fost declanșată după începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie 2026, care a redus fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz la mai puțin de 10% din nivelurile pre-conflict, forțând operatorii regionali să oprească sau să reducă semnificativ producția. În 2025, o medie de 20 de milioane de barili pe zi tranzitau Strâmtoarea Hormuz, reprezentând aproximativ 25% din comerțul maritim mondial cu petrol.