O nouă alertă aeriană a fost declanșată în noaptea de vineri spre sâmbătă în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale din România au detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, care se deplasa spre granița română. Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, ținta aeriană a fost detectată în apropierea localității Plauru, din județul Tulcea, în zona de frontieră cu Ucraina.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 01:54. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:30.

Autoritățile române precizează că ținta detectată nu a pătruns în spațiul aerian național.

Alertele aeriene, tot mai frecvente în apropierea Dunării

Astfel de incidente au devenit tot mai frecvente în zona de frontieră, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Numai miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit patru mesaje RO-Alert.

Potrivit datelor prezentate în materialul citat, de la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise populației din județul Tulcea l-a depășit pe cel al alertelor extreme emise în întreaga perioadă 2023–2025, pe fondul incidentelor asociate războiului din Ucraina, transmite Hotnews.