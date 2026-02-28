Informații contradictorii despre soarta liderului suprem al Iranului. Mai multe publicații scriu, citând oficial, că a fost ucis în atacul SUA-Israel. Până în acest moment, regimul de la Teheran a negat, în repetate rânduri, moartea sa. „E neclintit, la comanda bătăliei”, scrie hotnews.ro.

Liderul suprem al Iranului „a fost ucis” în atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului, a declarat un oficial israelian, pentru Reuters. Potrivit acestuia, trupul lui Khamenei a fost localizat.

Totodată, un oficial american a spus, pentru Fox News, că și Statele Unite cred că liderul suprem al Iranului a fost ucis.

La fel, o publicație de opoziție din Iran a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, fără să ofere mai multe detalii.

Întrebat dacă liderul iranian a murit, Donald Trump a spus: „Credem că e informația e corectă”.

Informațiile legate de moartea liderului suprem au apărut după ce premierul israelian a spus, într-un mesaj în care a lansat și un apel către poporul iranian că „sunt semne tot mai clare că dictatorul a dispărut”.

Până acum, Teheranul nu a confirmat decesul lui. Aproape în același timp cu mesajul lui Netanyahu, un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a anunțat că aceasta este „teafăr și nevătămat”.

Ulterior, mai multe publicații de stat din Iran au scris că liderul suprem al iranului este „neclintit și ferm, la comanda bătăliei”.

Război în Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă, războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Emiratele Arabe și Bahrain au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene. Explozii repetate s-au auzit și în Qatar, Kuwait, Iordania și chiar în Riad – Arabia Saudită.

Potrivit AFP, Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, care a fost mediator în discuţiile dintre Washington și Teheran.