Ucraina a respins sâmbătă afirmațiile Rusiei că ar fi capturat de la 1 septembrie peste 1.800 de km² de teritoriu și aproape 100 de așezări, inclusiv orașul Dobropilia din estul țării, relatează Reuters.

Șeful Statului Major General al Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, i-a raportat președintelui Vladimir Putin vineri că forțele ruse au capturat 92 de localități ucrainene și au înregistrat câștiguri teritoriale semnificative de la începutul lunii trecute, notează Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major al Ucrainei, Andrii Kovaliov, a respins aceste afirmații, calificându-le drept false.

„De fapt, prin operațiunile lor active, Forțele de apărare ucrainene au eliberat mai mult teritoriu de la începutul toamnei decât a reușit inamicul să cucerească”, a declarat el într-un comunicat transmis prin e-mail.

„Conducerea militară rusă continuă să creeze iluzia unor victorii majore pentru conducerea sa politică și pentru publicul intern”, a spus el.

Avansul Rusiei de-a lungul liniei frontului s-a încetinit în acest an, dar forțele sale au continuat să exercite presiune asupra așa-numitelor orașe din „centura fortificată” – Sloviansk și Kramatorsk – a căror capturare ar apropia Rusia de obiectivul său de a ocupa întreaga regiune industrializată Donețk.

Kovaliov a respins, de asemenea, afirmațiile lui Gherasimov potrivit cărora trupele ruse ar fi ajuns la periferia orașului Kramatorsk și ar avansa în suburbiile orașului Sloviansk.

El a spus că Dobropillia, la sud-vest de cele două orașe, a rămas sub control ucrainean, în pofida atacurilor susținute ale rușilor.

Reuters nu a putut verifica în mod independent afirmațiile privind situația de pe câmpul de luptă.

Cu multe linii de front în mare parte statice de-a lungul unei „zone a morții” periculoase (kill zone), ambele tabere și-au intensificat campaniile aeriene.

Rusia a lansat sute de rachete balistice în vară și la începutul toamnei și se așteaptă să vizeze pe scară largă infrastructura critică, inclusiv centralele termice și electrice, pe măsura apropierii iernii.

Ucraina, care dispune de un arsenal de rachete mult mai redus, a lansat sute de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor, navelor și depozitelor rusești pentru a slăbi mașina de război rusă, scrie Hotnews.ro.