Un purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene a amenințat că va „urmări adversarii politici și militari dincolo de câmpul de luptă”, avertizând că aceștia nu vor mai fi în siguranță nici măcar în timpul călătoriilor sau în vacanțe, transmite știrileprotv.ro.

Potrivit lui Abolfazl Shekarchi, oficiali, comandanți, piloți și soldați sunt sub supraveghere și ar putea fi vizați la nivel mondial, a consemnat agenția de presă Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției din Iran, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Acesta a mai spus că destinațiile turistice, zonele de agrement și centrele de recreere „nu vor mai fi sigure pentru ei, nicăieri în lume”.

Oficialul iranian a precizat că amenințarea a fost formulată ca răspuns la uciderea unor lideri și comandanți militari iranieni de rang înalt.

Între timp, Președintele american Donald Trump a afirmat ieri că respinge ideea unui armistițiu cu Iranul, la aproape trei săptămâni de la începerea războiului, au consemnat AFP și Reuters.

„Nu vreau un armistițiu. Știți, nu faci armistițiu atunci când îți anihilezi literalmente adversarul”, a declarat președintele american presei la Casa Albă, la plecarea spre Florida.

Întrebat dacă Israelul ar fi pregătit să pună capăt războiului împotriva Iranului odată ce Statele Unite își vor finaliza acțiunea militară, Trump a răspuns: „Cred că da”.