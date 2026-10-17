O femeie în vârstă de 86 de ani a murit, iar alte două femei au fost rănite grav în urma unui atac cu cuțitul produs într-un azil de bătrâni din orașul Olfen, în vestul Germaniei, în apropiere de Dortmund. Suspectul, un bărbat de 72 de ani care locuia în aceeași instituție, a fost arestat, anunță poliția germană.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc vineri seară, în sala de mese a centrului de îngrijire. Bărbatul ar fi înjunghiat mai întâi femeia de 86 de ani, care a murit la fața locului, după care ar fi atacat și alte persoane din azil.

Una dintre victime este în stare critică

Celelalte două victime sunt femei de 81 și, respectiv, 83 de ani. Una dintre ele se află într-o stare gravă, care îi pune viața în pericol, a precizat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Suspectul a fost reținut fără să opună rezistență. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru omor, pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs atacul.

Zeci de persoane locuiau în centrul de îngrijire

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, incidentul s-ar fi produs la centrul St. Vitus-Stift. În instituție locuiau 77 de persoane în vârstă care aveau nevoie de îngrijire din cauza problemelor de sănătate. Centrul dispune și de 36 de apartamente destinate persoanelor cu demență, care pot locui acolo cu sprijin din exterior.

Instituția este administrată de municipalitatea orașului Olfen. În seara atacului, la fața locului au intervenit echipe de urgență, iar două elicoptere au aterizat în apropierea clădirii, transmite Digi24.ro.