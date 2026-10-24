Mai multe instalații industriale au fost avariate în urma unui atac cu drone asupra orașului rus Togliatti ce au avut loc sâmbătă, au declarat autoritățile locale, potrivit Reuters. Ucraina a afirmat că a lovit o importantă fabrică petrochimică din acea zonă.

Primarul orașului Togliatti, Ilya Sukhikh, a spus că rapoartele preliminare nu indică victime sau răniți. El nu a precizat care anume instalații au fost lovite.

Statul Major General al Ucrainei a afirmat că a lovit uzina petrochimică „Togliattikauchuk”, unul dintre cei mai mari producători de cauciuc sintetic din Rusia.

Mai multe imagini postate de canale de Telegram au arătat un fum gros în zonă:

De asemenea, armata ucraineană a raportat un atac asupra fabricii de electronice „Proton” din regiunea Oryol a Rusiei, despre care Kievul susține că produce componente pentru rachete de croazieră și balistice.

Guvernatorul regional al Oryol, Andrei Klychkov, a declarat că trei persoane au fost ucise vineri în urma unui atac cu rachete ucrainean asupra unei instalații „civile” regiune, pe care nu a specificat-o.

Armata ucraineană a raportat, de asemenea, că a lovit o aeronavă pe aerodromul Yeysk din sudul Rusiei. Autoritățile locale au confirmat un atac în zonă, dar au afirmat că acesta a provocat doar pagube minore la două blocuri de locuințe.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut sâmbătă că sistemele de apărare aeriană au distrus 1.297 de drone, o rachetă de croazieră SCALP de fabricație franceză și patru rachete ucrainene Neptune în ultimele 24 de ore, scrie hotnews.ro.