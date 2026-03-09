Un atac cu drone iraniene a rănit 32 de civili, dintre care patru grav, luni dimineața la Sitra, în Bahrein, potrivit Ministerului Sănătății, citat de agenția Bahrain News Agency și Reuters.

„Atacul desfășurat de o dronă iraniană malefică împotriva regiunii Sitra în zori a rănit 32 de civili, care sunt îngrijiți în conformitate cu protocoalele medicale în vigoare. Printre aceștia, patru cazuri sunt grave, inclusiv copii care au necesitat intervenție chirurgicală”, a scris ministerul.

O adolescentă de 17 ani a fost grav rănită la cap și la ochi, iar doi copii de 7 și 8 ani au fost grav răniți la membrele inferioare, a spus ministerul, adăugând că cel mai tânăr dintre răniți are vârsta de două luni.

De asemenea, transmite Reuters, luni dimineață s-a văzut un fum dens ridicându-se din direcția rafinăriei de petrol Bapco din Bahrein.

Fumul a fost văzut după ce guvernul a anunțat că în zona Sitra s-au înregistrat răniți și pagube în urma unui atac cu drone iraniene.

Bapco este principala rafinărie de petrol din Bahrain și o instalație cheie în sectorul energetic al țării.