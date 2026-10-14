Dronele ucrainene au atacat masiv mai multe regiuni din Rusia, vizând inclusiv un centru de date al Sberbank și o uzină metalurgică din regiunea Saratov. La Balakovo, martorii au filmat explozii și incendii în zona industrială, iar autoritățile ruse au anunțat un mort și avarierea mai multor blocuri de locuit. Între timp, Moscova susține că sute de drone au fost lansate spre capitala rusă, iar în regiunea Rostov a explodat un alt rezervor de la un terminal petrolier atacat anterior.

Dronele ucrainene au vizat obiective din zona industrială a orașului Balakovo, în regiunea rusă Saratov. Imaginile surprinse de localnici arată incendii puternice și coloane dense de fum, iar într-unul dintre videoclipuri, o explozie luminează brusc cerul nopții. Martorii spun că au auzit zeci de explozii pe parcursul nopții.

Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare, printre țintele atacului s-ar fi numărat centrul de date al Sberbank și uzina metalurgică din Balakovo. Imaginile publicate ulterior arată fațada centrului de date înnegrită și deteriorată, cu distrugeri vizibile la parter. Avariile au fost confirmate printr-o analiză geografică realizată de publicația independentă rusă Agentstvo. Centrul, evaluat la peste un miliard de dolari, este destinat procesării și stocării unor volume mari de date.

În paralel, Moscova susține că, din seara precedentă și până dimineață, 493 de drone au fost lansate spre regiunea capitalei ruse. Primarul Serghei Sobianin a anunțat că 180 dintre acestea au fost doborâte în apropierea Moscovei. Pe rețelele sociale au apărut și imagini în care un sistem antiaerian Panțîr deschide focul asupra unor ținte, chiar de pe marginea unei șosele.

Un alt incendiu de proporții a izbucnit la terminalul petrolier al rafinăriei Novoșahtinsk, din regiunea Rostov, unde un nou rezervor a explodat.

Obiectivul fusese atacat pe 10 octombrie, iar imaginile publicate arată o coloană uriașă de foc ridicându-se deasupra instalației.