Organizaţia iraniană pentru energie atomică a declarat ieri seară că centrala nucleară de la Bushehr a fost lovită într-un atac aerian care nu a provocat pagube, acuzând Statele Unite şi Israelul că se află în spatele acestei acţiuni, notează AFP, transmite știrileprotv.ro.

„În timp ce inamicul americano-sionist îşi continuă ostilităţile (...), un proiectil a lovit interiorul centralei de la Bushehr", a raportat organizaţia, precizând că nu au fost semnalate până în prezent "pagube materiale sau tehnice, nici pierderi de vieţi omeneşti".

La scurt timp după aceea, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut "reţinere maximă pentru a evita orice risc la adresa siguranţei nucleare în perioadă de conflict".

Centrala nucleară de la Bushehr, în sudul Iranului, a fost lovită săptămâna trecută de un "proiectil", care nu a provocat pagube infrastructurii sau răniţi, a informat AIEA.

Rusia, ai cărei specialişti lucrează în această centrală, a denunţat un "atac iresponsabil". Centrala de la Bushehr, singura operaţională din Iran, are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării.