Armata a anunţat că a lansat „recent” „un val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din vestul Iranului”, potrivit unui comunicat.

Tot astăzi, Iranul şi-a continuat atacurile asupra statelor din Golf, ca represalii pentru ofensiva americano-israeliană, exploziile zguduind capitala Bahrainului.

Exploziile puternice au fost auzite în primele ore ale dimineţii la Manama de doi jurnalişti AFP aflaţi în zonă.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Bahrainul, care găzduieşte baze militare americane, anunţă că a interceptat 125 de rachete iraniene şi 203 drone iraniene şi raportează două morţi.