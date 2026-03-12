Tribunalul militar din Moscova a pronunțat sentințele în cazul atacului terorist din 22 martie 2024 de la complexul comercial și de divertisment „Crocus City” din Krasnogorsk, în care 150 de persoane și-au pierdut viața. Patru autori principali și 15 presupusi complici au fost judecați, iar 15 dintre aceștia au primit pedepse pe viață, în timp ce ceilalți au fost condamnați la pedepse între 19 și 23 de ani de închisoare, scrie meduza.

Autorii atacului, toți cetățeni din Tadjikistan, au recunoscut vina integral sau parțial, iar ceilalți inculpați au susținut că nu cunoșteau planurile teroriste. Principalii complici au fost acuzați că au furnizat arme, muniție, bani și chiar locuințe pentru pregătirea atacului.

Avocatul victimelor a criticat cererile de clemență, subliniind cinismul declarațiilor inculpaților față de victimele atacului. Autoritățile ruse au transmis, de asemenea, mesaje ferme că orice comentariu public care minimizează gravitatea atacului poate atrage sancțiuni, în contextul restricțiilor legale stricte privind terorismul.

Acest atac rămâne cel mai sângeros din Rusia după tragedia de la Beslan, când 333 de persoane au murit în urma unui atac asupra unei școli, acum 22 de ani.