Armata israeliană plănuieşte cel puţin încă trei săptămâni de campanie împotriva Iranului, având în vedere că mai rămân „mii de ţinte”, a declarat astăzi pentru CNN purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF), transmite știrileprotv.ro.

„Avem mii de ţinte în faţă”, a spus purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin.

„Suntem pregătiţi, în coordonare cu aliaţii noştri americani, cu planuri care se întind cel puţin până la sărbătoarea evreiască a Paştelui, peste aproximativ trei săptămâni. Şi avem planuri mai ample chiar şi pentru încă trei săptămâni după aceea”, a precizat Defrin.

Potrivit IDF, de la începutul campaniei împotriva Iranului, pe 28 februarie, Forţele Aeriene Israeliene au efectuat aproximativ 400 de valuri de atacuri în vestul şi centrul Iranului, concentrându-se pe distrugerea infrastructurii şi vizând agenţii din unităţile de pompieri, apărare şi producţie.

Oficialii israelieni afirmă că SUA şi Israelul au lovit deja mii de ţinte de la începutul războiului.

IDF afirmă că operațiunile continuă până la atingerea obiectivelor

Defrin a declarat pentru CNN că IDF „nu acţionează după un cronometru sau un calendar, ci mai degrabă pentru a-şi atinge obiectivele”, care sunt „slăbirea severă a regimului iranian”.

El a spus că ofensiva masivă a SUA şi Israelului împotriva Iranului a împins Hezbollahul din Liban să se alăture conflictului, spre deosebire de decizia lor de a rămâne în afara conflictului în timpul războiului de 12 zile de vara trecută.

Operaţiunile militare ale Israelului în Liban ar putea continua şi după încheierea războiului din Iran, potrivit oficialilor israelieni. IDF trimite mai multe trupe la graniţa sa nordică în încercarea de a cuceri teritoriu şi de a respinge Hezbollah.