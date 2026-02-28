Presa din Israel a anunțat inițial sâmbătă că „evaluează” posibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, vorbind despre „indicii tot mai clare” în acest sens. Ministerul de Externe al Iranului a susținut însă că atât liderul suprem, cât și președintele țării sunt în viață. Mai târziu, Benjamin Netanyahu a declarat că există semne clare că ayatollahul nu mai trăiește, iar Reuters a relatat că trupul acestuia ar fi fost găsit, scrie digi24 .ro.

UPDATE 22:59 Trump spune că informațiile privind moartea lui Khamenei sunt „corecte”

Președintele Donald Trump a declarat pentru NBC News că relatările privind uciderea liderului suprem al Iranului sunt, din punctul său de vedere, credibile. Întrebat despre informațiile potrivit cărora Ali Khamenei ar fi fost ucis în atacurile americano-israeliene, Trump a răspuns: „Am vorbit cu foarte mulți oameni, considerăm că informația este corectă.”

El a adăugat că „un număr mare dintre liderii lor au fost, de asemenea, uciși”, reiterând declarația făcută anterior pentru ABC News. Trump a mai spus pentru NBC că operațiunea Statelor Unite în Iran „a fost deja un succes”.

UPDATE 22:27 Trump și Netanyahu ar fi văzut fotografia cu cadavrul lui Khamenei

Două posturi de televiziune israeliene au relatat sâmbătă seara că o „fotografie cu cadavrul” liderului suprem iranian, Ali Khamenei, despre care afirmă că ar fi fost ucis în atacul americano-israelian asupra Iranului, ar fi fost prezentată președintelui american Donald Trump și premierului Benjamin Netanyahu, transmite AFP.

Postul public KAN a relatat că „înalți oficiali israelieni au fost informați despre eliminarea lui Khamenei. Cadavrul său a fost recuperat din dărâmăturile complexului său”.

Potrivit Canalului 12, „o fotografie cu cadavrul a fost arătată lui Netanyahu și Trump”.

UPDATE 22:00 Reuters: Liderul suprem al Iranului, ucis în atacuri

Liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile americano-israeliene, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru agenția Reuters.

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul din 1989, este mort, iar trupul său a fost găsit, a precizat oficialul.

UPDATE 21:53 Teheranul nu poate confirma dacă ayatollahul este în viață

Incertitudine totală la Teheran privind soarta lui Ali Khamenei. Un purtător de cuvânt al guvernului iranian a declarat sâmbătă pentru BBC că nu poate confirma dacă liderul suprem Ali Khamenei este în viață sau unde se află, relatează EFE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Ismail Baghaei, a fost întrebat dacă atacurile israeliano-americane au dus la moartea lui Khamenei sau a altor lideri iranieni. „Nu pot confirma nimic”, a spus oficialul, adăugând că întreaga țară este „concentrată pe asigurarea suveranității și integrității teritoriale” și pe apărarea împotriva „agresiunilor neprovocate”.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, nu a fost văzut în public întreaga zi de sâmbătă. Agenția oficială Tasnim, citând „o sursă informată”, susține însă că acesta se află la comanda operațiunilor de apărare. Nici președintele Masoud Pezeshkian, nici șeful sistemului judiciar, Golamhosein Mohseni Eyei, nu au apărut public sâmbătă, dar presa iraniană afirmă că ambii sunt în viață și nevătămați.

Televiziunea israeliană Canalul 12, citată de AFP, a relatat că „treizeci de bombe” ar fi fost aruncate asupra complexului liderului suprem în cadrul ofensivei lansate de SUA și Israel. Jurnalistul Amit Segal a afirmat că „Khamenei se afla în subteran, dar probabil nu în propriul buncăr”, fără a indica sursa acestor informații. Situația rămâne fluidă, iar Teheranul nu a oferit deocamdată nicio confirmare oficială privind starea liderului suprem.

UPDATE 21:00 Netanyahu susține că ayatollahul e mort

Benjamin Netanyahu a declarat că toate indiciile arată că Ali Khamenei a fost ucis în atacurile israeliene, într-un discurs televizat, sâmbătă seară. Premierul israelian a spus că locuința ayatollahului a fost distrusă cu 30 de bombe.

Netanyahu s-a adresat poporului iranian, spunând că loviturile îi vor ajuta „să se elibereze de tiranie”. El a afirmat că iranienii au „o șansă unică într-o generație” de a răsturna regimul iranian.

„Ieșiți în stradă în număr mare” și „duceți treaba la bun sfârșit”, a spus el. Este „momentul să vă uniți” și „să vă adunați pentru o misiune istorică”.

UPDATE 20:25 Ministerul de Externe al Iranului: Liderul suprem și președintele țării sunt în viață

Ministerul de Externe al Iranului susține că liderul suprem și președintele țării sunt amândoi în viață și în stare bună de sănătate.

„Sunt teferi și nevătămați”, ne-a spus un purtător de cuvânt.

„Da, am mai avut câțiva comandanți care au fost uciși ca urmare a acestui act terorist de agresiune. Dar ceea ce contează este că națiunea iraniană, forțele noastre armate, bravele noastre forțe armate iau măsurile necesare pentru a apăra Iranul în cel mai puternic mod posibil.”

Clubul Tinerilor Jurnaliști a raportat, citând un membru al Consiliului Municipal din Teheran, că Ali Khamenei și-a pierdut ginerele și nora în urma atacurilor din Iran.

Raportul, care pare să fi circulat pe canalele Telegram, a fost distribuit pe X și de către unii reporteri și agenții de presă independente.

„Ginerele și nora lui Khamenei au fost uciși în atacurile de astăzi, a declarat Maysam Mozafar, membru al Consiliului Local din Teheran”, a remarcat un reporter de investigație, distribuind o captură de ecran a unei comunicări Telegram.

Știrea inițială

Cu doar câteva minute înainte, televiziunea relatase că evaluarea israeliană era că Khamenei a fost „cel puțin rănit” și că aceasta nu se bazează pe imagini satelitare care ar arăta complexul prezidențial al lui Khamenei distrus, ci pe informații provenite din surse anonime, scrie Times of Israel.

Potrivit relatărilor, Khamenei ar urma să transmistă în scurt timp un discurs. Reportajul TV sugerează că, dacă acest lucru se va întâmpla, discursul ar fi fost înregistrat în avans.

Channel 12 mai transmite că loviturile de astăzi au provocat „pagube foarte semnificative” conducerii regimului iranian și comandanților săi militari. Televiziunea publică israeliană Kan afirmă că „nu există contact” cu Khamenei și că starea sa nu este cunoscută.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Atacul vine în urma avertismentelor repetate ale SUA şi Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare şi de rachete balistice. Fiul lui Khamenei a fost, de asemenea, o țintă în lovitura inițială, însă aparent nu a fost rănit. Surse au declarat pentru Reuters că ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, și comandantul Gărzilor Revoluționare, Mohammad Fakhpour, au fost uciși.

Teheranul susține că Ali Khamenei este în viață

Ministrul de externe al Iranului afirmă că liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, este încă în viață „din câte știu eu”. Abbas Araghchi a făcut această declarație într-un interviu acordat NBC News, după ce postul de știri israelian Channel 12 a raportat în ultima oră că Israelul estimează că Khamenei a fost „probabil ucis” în atacurile aeriene israeliene de astăzi.

În direct, Araghchi a mai declarat că doi comandanți au murit în atacuri, dar înalții oficiali ai regimului au supraviețuit. „Toți oficialii de rang înalt sunt în viață”, a spus el. „Așadar, toată lumea este acum la locul său, noi gestionăm această situație și totul este în ordine.”