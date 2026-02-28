Cel puţin 51 de eleve au fost ucise sâmbătă într-un atac la o şcoală de fete, în sudul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care citează un oficial local care a prezentat un nou bilanţ după lansarea unor atacuri împotriva Iranului de către Israel şi Statele Unite, relatează AFP, scrie news.ro

Cel puţin alte 60 de eleve au fost rănite în acest atac, în provincia Hormozgan, în sudul Iranului.

atac/ Telegram

Un bilanţ anteror anunţa cinci eleve moarte

”În atacul israelian cu rachetă desfăşurat în această (sâmbătă) dimineaţa împotriva unei şcoli primare în comitatul (Minab), 51 de eleve au fost ucise, până în prezent, iar alte 60 de eleve au fost rănite”, a anunţat guvernatorul comitatului.

Televiziunea de stat iraniană a fifuzat sâmbătă imagini cu pagube cauzate la locul impacturilor, în urma unor atacuri americane şi israeliene la Teheran şi în alte oraşe.

Premierul israelian Benjjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă că Israelul şi Statele Unite au lansat o ”operaţiune” împotriva ”ameninţării existenţiale” iraniene şi i-a îndemnat pe iranieni să se ridice împotriva puterii de la Teheran.

”Acţiunea noastră comună va crea condiţiile pentru ca curajosul popor iranian să-şi ia destinul în mâini”, a declarat Netanyahu.

”A venit timpul ca toate componentele poporului iranian (...) să respingă jugul tiraniei şi să facă un Iran liber şi îndrăgostit de pace”, a adăugat el.

Împotriva acestui atac, un dispozitiv important de securitate a fost desfăşurat la Teheran, unde străzile au fost blocate în jurul cartierului în care se află reşedinţa liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urjma atacurilor israleiene şi americane, a constatat un jurnalist AFP.