Ilia Remeslo, o figură cunoscută în mediul online rus pentru susținerea necondiționată a regimului de la Moscova, a fost internat într-o unitate psihiatrică din Sankt Petersburg. Decizia vine la doar două zile după ce acesta a publicat un manifest viral în care cerea demisia și judecarea lui Vladimir Putin, transmite adevărul.ro.

Ilia Remeslo, cunoscut în Rusia ca jurist și blogger apropiat de Kremlin, a surprins opinia publică după ce câteva zile în urmă și-a surprins cei 90 mii de urmăritori de pe Telegram cu o postare intitulată „Cinci motive pentru care am încetat să-l susțin pe Vladimir Putin”. În mesajul său, acesta a descris invazia din Ucraina drept un „război eșuat” care a dus la moartea a milioane de oameni și a distrus economia Rusiei. A declarat că „puterea absolută corupe” și că Putin a devenit „străin de interesele Rusiei”.

Ilia REMESLO, PROPAGANDIST RUS: „Dacă Putin chiar s-ar înconjura de oameni care îl critică, care nu se tem să-i spună adevărul, care sunt competenți și nu doar fură bani, atunci el ar putea duce războiul mult mai eficient, de exemplu în Ucraina. Dar el se teme să se înconjoare de astfel de oameni. Asta este paradoxul. Din cauza asta devine tot mai slab, de la an la an. Tocmai din acest motiv își va pierde puterea. Și cel mai probabil acest lucru se va întâmpla chiar în acest an — în 2026.”

Remeslo este de peste un deceniu o figură cunoscută în spațiul mediatic pro-Kremlin. A apărut frecvent la posturi federale de televiziune, a criticat constant opoziția și a depus mai multe plângeri împotriva unor activiști, inclusiv în dosare legate de Alexei Navalnîi. În ultimii ani a colaborat și cu postul de televiziune RT și s-a numărat printre vocile care au susținut războiul.

