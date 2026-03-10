Iranienii îngroziți au avertizat că numirea fiului ayatollahului ucis în drept noul lider al țării nu va schimba nimic, deoarece acesta „este la fel de rău ca tatăl său”, transmite știrileprotv.ro.

Mojtaba Khamenei a fost ales duminică noul lider suprem al Iranului, după uciderea ayatollahului Ali Khamenei într-un atac cu rachete, care a declanșat, de altfel și războiul din Orientul Mijlociu.

Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, este una dintre cele mai influente figuri din clerul iranian și a fost considerat de ani de zile unul dintre principalii candidați la succesiunea tatălui său.

Israelul a promis în weekend că va vâna și ucide pe oricine va fi ales de Adunarea Experților din Iran ca nou lider.

Până acum, se știe că Mojtaba a fost rănit într-o explozie, dar nu este clar dacă a fost aceeași explozie care l-a ucis pe tatăl său.

Duminică, un ministru al Afacerilor Externe a avertizat că numirea sa „nu sugerează nicio schimbare de direcție din partea Iranului”. Comentariul a fost repetat de mulți iranieni din țară.

Unul dintre ei, pe nume Mohammed, a declarat pentru Daily Mail: „Ne-am săturat de mullahii care ne controlează și sperăm cu adevărat ca Israelul și America să-l ucidă și pe el în curând. Nu suntem mulțumiți de acest nou lider, este la fel de rău ca tatăl său”.

Teheranul a impus o blocare aproape totală a comunicațiilor, ceea ce face extrem de dificilă comunicarea cu locuitorii din Iran. Cei care o fac riscă să fie arestați de autorități.

Un alt locuitor, un frizer, a adăugat: „Oamenii lucrează. Își duc viața normală. Și da, IRGC (Garda Revoluționară Islamică) continuă să aresteze oameni”.

La doar câteva ore după numirea lui Mojtaba, televiziunea de stat iraniană l-a numit „jaanbaaz” – un termen care se referă la o persoană rănită în urma unei acțiuni inamice.

Detaliile exacte ale rănilor sale nu au fost dezvăluite, iar el nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului, de teamă să nu fie ținta unui asasinat din partea SUA și Israelului. Un locuitor din Teheran a declarat: „Oamenii sunt îngroziți de alegerea lui Mojtaba și toată lumea așteaptă ca el să fie înlăturat cât mai curând posibil”.

„Nu e nicio șansă de schimbare”

Un alt bărbat a declarat pentru BBC: „Chiar și cea mai mică șansă de schimbare a dispărut din sistem. Așadar, totul va rămâne la fel – nici măcar nu trebuie să-și schimbe sloganurile pentru a-l susține”.

Altcineva a adăugat: „Este răzbunător. I-au ucis tatăl și nu va renunța. Dacă nu se poate răzbuna pe SUA, se va răzbuna pe noi, oamenii obișnuiți”.

Totuși, în mijlocul criticilor, mii de oameni s-au adunat într-o piață din Teheran pentru a-și declara loialitatea față de Mojtaba.

Ministrul israelian Amichai Chikli a declarat pentru Daily Mail: „Oricine ar fi numit de regimul iranian în funcția de lider suprem, va fi un om marcat”.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins, de asemenea, procesul utilizat pentru alegerea noului lider. „Va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp” a declarat Trump pentru ABC News.