Cel puţin 7 oameni au murit și alți 23 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu 267 de oameni la bord a naufragiat în Marea Mediterană, în largul coastei din partea de nord a insulei Cipru. În condițiile unei mări agitate, nava s-a răsturnat și s-a scufundat în dreptul portului Kyrenia, cunoscut și sub numele turcesc Girne. Naufragiul a declanșat o vastă operațiune de salvare a pasagerilor, la care au participat și ambarcațiuni private, inclusiv mici bărci ale pescarilor. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În jurul orei 12 și jumătate, feribotul FILOJET a plecat din portul Girne, din nordul Ciprului, și se îndrepta spre portul Tașucu, din provincia turcă Mersin. La bord se aflau 259 de pasageri și opt membri ai echipajului. La aproximativ șapte kilometri și jumătate de coastă, feribotul a fost lovit de valuri puternice. Căpitanul a observat că apa pătrundea prin partea din faţă a navei şi a încercat să se întoarcă, însă nu a izbutit, iar catamaranul s-a rasturnat.

Primele imagini de la locul accidentului au surprins pasagerii în veste de salvare, unii în apă, iar alții cocoțați pe partea răsturnată a navei și așteptau să fie preluați de echipele de intervenție.

În scurt timp, în jurul navei s-au adunat mai multe ambarcațiuni. La operațiune au participat atât unități ale Gărzii de Coastă, cât și nave civile trimise să dea o mână de ajutor. Pasagerii au fost scoși pe rând din apă și de pe epava care încă plutea și au fost urcați în bărcile de salvare. Numărul celor salvați a crescut treptat.

Căutarea s-a desfășurat și din aer. Un elicopter de salvare a survolat zona în timp ce bărcile continuau să verifice marea din jurul feribotului răsturnat. Pe măsură ce supraviețuitorii erau aduși la țărm, echipele medicale îi preluau și îi verificau. Ambulanțele fuseseră trimise la mal pentru eventualii răniți, iar o parte dintre pasageri au fost transportați pentru îngrijiri medicale. În portul Tașucu, unde urma să ajungă feribotul, autoritățile turce pregătiseră, de asemenea, echipe medicale și de intervenție pentru primirea supraviețuitorilor.

Nava aparținând companiei Filo Denizcilik din Turcia plecase din portul Kyrenia, cunoscut și sub numele turcesc Girne, și se îndrepta spre Tașucu , pe coasta mediteraneană a Turciei. Ruta este una dintre legăturile maritime utilizate între partea de nord a Ciprului și Turcia. Deocamdata nu se cunosc cauzele naufragiului, dar în zonă bate vânt puternic înca de ieri. De altfel, sambată după-amiază, doua iahturi s-au zdrobit de stânci în Cipru. O persoana a murit și alte 6 au fost salvate din apă.

Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută ca stat numai de Ankara. Comunitatea internațională consideră teritoriul parte a Republicii Cipru.

Insula este divizată din 1974, după intervenția militară a Turciei în nordul Ciprului. Zona controlată de ciprioții turci și Republica Cipru sunt separate de o zonă tampon administrată de ONU.