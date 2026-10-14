Nivelul de pace din lume a scăzut cu 0,7% față de anul trecut. E al 12-lea an la rând de deteriorare. Din cele 163 de țări analizate, 99 au regresat și 62 s-au îmbunătățit, potrivit Global Peace Index 2026.

Principalul motor sunt conflictele armate: acum sunt mai multe conflicte între state active decât oricând după 1945. Numărul țărilor implicate într-un conflict extern a crescut de la 59 în 2008 la 103.

În 2025 au murit peste 181.000 de oameni în conflicte. 20 de țări au avut peste 1.000 de morți, cel mai mare număr de la lansarea indicelui. Există 117 milioane de persoane strămutate, adică unul din 67 de oameni de pe planetă.

Moldova urcă pe 55 în clasamentul păcii

Islanda e pe primul loc pentru al 19-lea an consecutiv, urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. La coadă sunt Rusia (ultimul loc), Sudan, RD Congo, Ucraina și Israel. Polonia are cel mai mare salt: a urcat 23 de locuri, pe 22. SUA au coborât pe locul 134, din cauza instabilității politice.

Republica Moldova e pe 55, cu un loc mai sus decât anul trecut.

România e pe locul 45, cu un scor ușor mai slab (+0,027) și un loc mai jos decât anul trecut. IEP o încadrează în regiunea „Europa de Est și Asia Centrală”, unde e a patra, după Bulgaria (26), Uzbekistan și Kazahstan.

Lista completă Global Peace Index 2026 poate fi accesată AICI.