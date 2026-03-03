Israelul și SUA au atacat aerian și lovit marți, în a patra zi a războiului declanșat în Iran, clădirea din apropierea Teheranului a organismului însărcinat cu alegerea noului lider suprem al Iranului, au anunțat agențiile locale de presă, potrivit AFP, Reuters și The Times of Israel, scrie hotnews.ro.

„Criminalii americani-sioniști au atacat clădirea Adunării Experților din Qom”, localitate aflată la sud de Teheran, a scris agenția de știri Tasnim.

Mass-media locală a difuzat imagini cu clădirea distrusă în urma atacurilor.

Martori au declarat pentru Reuters că zona din apropierea Adunării Experților a fost lovită.

Încă nu este clar încă cine se afla în interiorul clădirii în momentul în care bombardamentele de marți au lovit.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în primul val al atacurilor americane și israeliene.

Atacul a vizat grup care se adunase pentru a-l alege pe noul lider suprem iranian

Cu toate acestea, o sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat deja că forțele aeriene israeliene au atacat o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a-l alege pe noul lider suprem al Iranului.

Adunarea Experților are 88 de membri, însă nu este clar câți dintre aceștia se aflau în clădire în momentul atacului, a precizat oficialul israelian citat.

Mai devreme în cursul zilei de marți, armata israeliană (IDF) anunțase că a atacat un comandant iranian de rang înalt, în capitala Iranului. „Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a lovit un comandant de rang înalt al regimului terorist iranian la Teheran”, a transmis, într-un comunicat, IDF, fără a oferi alte detalii.

Luni, Israelul a anunţat că a desfăşurat bombardamente asupra sediilor preşedinţiei iraniene şi Consiliului Suprem de Securitate Naţională a Iranului, la Teheran.