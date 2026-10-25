Serbia a votat într-un scrutin parlamentar care ar putea schimba raportul de putere după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale. În centrul confruntării s-au aflat tabăra politică asociată lui Aleksandar Vučić și o mișcare studențească transformată în forță electorală, care a promis să lupte împotriva corupției. Peste 6,45 milioane de alegători au fost chemați să aleagă noul parlament, într-o țară marcată de tensiuni politice și acuzații privind corectitudinea procesului electoral.

Alegerile au început la ora șapte dimineața, iar în mai multe orașe s-au format cozi încă înainte de deschiderea secțiilor. Printre cei care au venit la urne s-au numărat atât susținători ai puterii, cât și alegători care au văzut în acest scrutin o ocazie de a schimba direcția politică a țării.

„Aceste alegeri sunt la fel de importante ca oricare altele. Oamenii trebuie să fie liberi să voteze. Acesta este un drept fundamental și o expresie a libertății și a drepturilor constituționale ale cetățenilor Serbiei. Sunt alegeri istorice, cu adevărat istorice, pentru că oamenii așteaptă acest moment de zeci de ani.”

Sârbii au ales astăzi între 18 liste electorale, cu peste 2.400 de candidați, care concurează pentru cele 250 de locuri din parlament. Nu au votat direct pentru un deputat, ci pentru o listă de partid sau de candidați. Una dintre principalele confruntări s-a dat între lista „Aleksandar Vučić – Serbia Unită”, susținută de Partidul Progresist Sârb, aflat din 2012 la putere, și lista „Studenții înving”, construită în jurul mișcării studențești care a mobilizat protestele din ultimii doi ani. Vučić a spus că tabăra sa va accepta rezultatul votului, indiferent dacă va câștiga sau va pierde. El a prezentat scrutinul drept o alegere între viitorul și trecutul Serbiei.

Aleksandr VUCIC, CANDIDAT: „La ce mă aștept? Desigur, mă aștept la o prezență masivă la vot și la exprimarea voinței democratice a poporului sârb. Așa cum am spus întotdeauna, dacă pierdem, vom accepta rezultatul, iar dacă vom câștiga, lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Acestea sunt regulile simple ale democrației.”

De cealaltă parte, lista studenților a reunit candidați din societatea civilă și din diferite domenii profesionale. În locul unei formațiuni politice tradiționale, mișcarea a încercat să adune alegători în jurul unei promisiuni comune: schimbarea modului în care este condusă țara. În campanie, tabăra sa a pus accent pe creșterea economică, salarii și pensii mai mari, investiții în infrastructură și stabilitate. Susținătorii săi au invocat modernizarea țării și proiectele de drumuri, căi ferate, școli și spitale realizate în ultimii ani.

Ilija SRDANOVIC, CANDIDAT: „Cetățenii vor vedea rezultatul, care va reflecta cel mai bine voința electoratului și va reprezenta cea mai legitimă modalitate de a ajunge la o nouă conducere a țării, care să ducă Serbia spre un viitor mai bun.”

Studenții au încercat să transforme nemulțumirea din stradă într-un rezultat electoral. Mișcarea s-a format după tragedia din noiembrie 2024, când prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Tragedia a devenit simbolul unei crize mai ample.

Protestatarii au cerut transparență în cheltuirea banilor publici, tragerea la răspundere a celor responsabili și măsuri concrete împotriva corupției. Rezultatul va influența și politica externă a Serbiei. Țara este candidată la aderarea la Uniunea Europeană, însă a păstrat relații strânse cu Rusia și China. Totuși, rezultatul electoral nu ar însemna automat o schimbare radicală a politicii externe.