Avionul privat al superstarului portughez Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită îndreptându-se spre Madrid, în contextul escaladării tensiunilor regionale. Decizia a survenit după ce ambasada SUA din Riyadh a fost lovită de drone iraniene, iar presa internațională a raportat distrugeri și în Bahrain, scrie goal.com.

Ronaldo, care evoluează la Al-Nassr FC în Liga Profesionistă Saudită, ar fi părăsit Arabia Saudită alături de partenera sa, Georgina Rodriguez, și cei cinci copii ai săi. Zborul a fost efectuat cu un Bombardier Global Express, durata totală fiind de aproximativ șapte ore, aeronava decolând la ora 20:00 și aterizând la Madrid înainte de 1:00, ora locală. Ruta avionului a trecut prin Egipt și Marea Mediterană înainte de a ajunge în Spania, potrivit Flightradar24.

Plecarea lui Ronaldo survine în contextul în care cetățenii străini sunt sfătuiți să părăsească Orientul Mijlociu din cauza riscurilor pentru siguranță.

Departamentul de Stat al SUA a emis avertizări pentru cetățenii americani, iar zeci de mii de britanici caută să părăsească regiunea, în timp ce informațiile despre vedetele afectate și mișcările lor circulă rapid pe rețelele de socializare.