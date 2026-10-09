Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs vineri în apropierea coastei sudice a Panama la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), care a revizuit în jos o estimare iniţială a magnitudinii la 8, informeză Reuters, preluată de Agerpres.

Nu au fost raportate pagube imediate în Panama, imaginile difuzate de televiziuni arătând oameni care evacuau clădirile.

Sistemul de avertizare în caz de tsunami al Statelor Unite a semnalat posibile ameninţări de tsunami de-a lungul unei importante părţi a coastei pacifice a Americii Centrale, precum şi în Columbia şi Ecuador.

Seismul a fost resimţit în capitala Ciudad de Panamá, dar şi în capitala statului învecinat Costa Rica, potrivit unui martor al Reuters, transmite Hotnews.