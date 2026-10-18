Oficialii europeni se aflau într-o misiune de evaluare în satul Taybeh, situat în apropierea orașului Ramallah, când au fost atacați de coloniști israelieni mascați.

Delegația formată din reprezentanți din Belgia, Franța, Polonia și din cadrul Bisericii Catolice s-a deplasat sâmbătă în satul cu populație majoritar creștină din Cisiordania pentru a evalua situația de pe teren, potrivit BBC.

Deplasarea a avut loc pe fondul atacurilor aproape zilnice ale coloniștilor asupra palestinienilor care își adunau recolta de măsline.

Imaginile de la fața locului arată coloniști mascați care au atacat convoiul, iar rapoartele sugerează că s-au aruncat pietre. În timpul incidentului, unei mașini a consulatului belgian i s-a spart o fereastră, iar un oficial francez a fost agresat.

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Oficialul francez agresat este Bernard Baudoux, primarul orașului Aulnoye-Aymeries. El a declarat pentru AFP că atacul demonstrează toleranța guvernului israelian față de violența coloniștilor.

Baudoux a relatat că atacatorii l-au lovit cu picioarele, l-au bătut cu bare de fier și l-au aruncat la pământ. „Mă uimește caracterul gratuit al violenței”, a afirmat el, adăugând că aceștia „au sosit complet înfuriați”.

Reacții internaționale dure

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a condamnat atacul și a afirmat că Israelul are responsabilitatea de a-i aduce pe cei vinovați în fața justiției. El a subliniat că, în calitate de putere ocupantă, autoritățile israeliene trebuie să protejeze palestinienii și să asigure siguranța diplomaților și a jurnaliștilor.

Prevot a adăugat că impunitatea coloniștilor violenți trebuie să înceteze și că Belgia va continua să facă presiuni ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni împotriva celor responsabili și a celor care îi susțin.

Incidentul a avut loc la doar o zi după un alt atac în care mai mulți palestinieni și o fotografă a ziarului „Washington Post”, Heidi Levine, au fost răniți de coloniști într-un alt sat din Cisiordania. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că atacul asupra lui Levine a fost „tulburător” și că „nu dă o imagine bună”.

De asemenea, agresiunea a fost condamnată de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, care a calificat-o drept un „act de terorism josnic comis de lași mascați”. Huckabee, un aliat ferm al Israelului, a afirmat că agresorii trebuie să fie „judecați cu toată severitatea legii”.

Netayahu acuză o „denigrare”

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au condamnat incidentul, numindu-l „un act grav de violență”, și au deschis o anchetă preliminară care a stabilit că niciun soldat nu se afla la fața locului în momentul atacului.

De asemenea, ministrul de externe Gideon Sa’ar a condamnat ferm actele de violență comise de „provocatori israelieni”, dar a adăugat că este regretabil că vizita nu a fost coordonată în prealabil cu armata.

În schimb, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a îndemnat la prudență înainte de a trage concluzii și a precizat că imaginile de pe rețelele sociale nu stabilesc succesiunea completă a evenimentelor. Instituția a sugerat că incidentul face parte dintr-o „campanie coordonată de denigrare a Israelului” în timpul recoltei anuale de măsline.

„Aceste circumstanțe fac în continuare obiectul unei anchete. Poliția israeliană și anchetatorii medico-legali au demarat o anchetă pentru a stabili faptele și a identifica persoanele responsabile”, a adăugat sursa citată, transmite Hotnews.