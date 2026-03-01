În noaptea care a urmat anunțului că liderul suprem Ali Khamenei a murit în atacurile Israelului și SUA, iranienii au ieșit pe stăzi în centrul Teheranului. Unii au sărbătorit moartea ayatollahului. Alții, în număr de mii, și îmbrăcați în negru, s-au adunat în centrul Teheranului pentru a jeli moartea liderului suprem, scandând împotriva SUA și Israelului, potrivit BBC și The Guardian, scrie hotnews.ro

Atacul SUA-Israel, lansat sâmbătă dimineață, a eliminat mai mulți lideri din Iran, în frunte cu liderul suprem al țării – Ayatollahul Ali Khamenei, a cărui moarte a fost anunțată de Donald Trump și pe care Iranul a confirmat-o abia după câteva ore.

În timpul nopții de sâmbătă spre duminică, oamenii au ieșit în stradă.

Iran/ hotnews.ro

Unii iranieni au sărbătorit vestea că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile SUA și Israelului. BBC Persian a verificat videoclipuri cu oameni care au sărbătorit în mai multe orașe aseară.

De altfel, un videoclip publicat de MAGA Voice, cont al mișcării MAGA, a arătat femei iraniene care „dansează pe străzi fără hijab”.

„Se simt libere. Președintele Trump tocmai a eliberat Iranul pentru iranieni. Pace prin putere”, se arată în descrierea imaginilor publicate de MAGA.

De asemenea, filmări de pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, au arătat oameni aclamând și claxonând mașinile în semn de bucurie.

Un alt videoclip a arătat oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile au luminat cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în case. Un reportaj al agenției de știri Reuters arată că au avut loc sărbători și în Karaj, un oraș din apropierea Teheranului.

„Moarte Americii”

În această dimineață, majoritatea evenimentelor care se întâmplă pe străzi par a fi evenimente pro-guvernamentale pentru a jeli moartea liderului suprem, remarcă BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran și acest lucru s-ar putea schimba mai târziu în cursul zilei.

În centrul Teheranului, imaginile difuzate de agențiile de știri au arătat mii de oameni care s-au adunat în piaţa Enghelab pentru a jeli moartea lui Khamenei, care a condus Iranul din 1989. Participanții, îmbrăcați în negru și cu fotografii ale fostului lider, au scandat „moarte Americii” și „moarte Israelului”, notează The Guardian.



Mass-media de stat a relatat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public și șapte zile de sărbătoare legală.