Statele Unite vor lovi Iranul „cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a amenințat duminică președintele american Donald Trump, în cazul în care această țară din Orientul Mijlociu va riposta la atacurile americane, scrie hotnews.ro

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte tare astăzi, mai tare decât a fost lovit vreodată”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social.

„Ar fi bine să nu facă asta, însă, dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a mai spus Trump.

Anunțul lui Trump a venit după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a avertizat că va ataca bazele americane și Israelul ca represalii pentru moartea lui Khamenei.

„Cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe asupra teritoriilor ocupate și a bazelor teroriste americane în doar câteva momente”, a anunțat IRGC.

Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, Doha, precum și în Manama, capitala Bahreinului s-au auzit iar explozii puternice.

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului din 1989, a fost ucis, sâmbătă, în urma unui atac al SUA și Israel asupra Iranului. Anunțul morții sale a fost făcut de Donald Trump. La câteva ore după acest anunţ, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.