Preşedintele Donald Trump a declarat joi că nu va trimite trupe americane în Iran, când a fost întrebat despre informaţiile publicate de agenția Reuters, conform cărora administraţia sa ia în considerare trimiterea a mii de soldaţi americani în Orientul Mijlociu, relatează postul CNN, citat de News.ro, scrie hotnews.ro.

„Nu, nu trimit trupe nicăieri. Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune, dar nu trimit trupe”, a spus Trump joi, în Biroul Oval, cu ocazia primirii premierului nipon Sanae Takaichi.

Deşi un oficial al Casei Albe a declarat joi pentru CNN că „nu s-a luat nicio decizie în ceea ce priveşte trimiterea de trupe terestre în acest moment”, acesta a reiterat faptul că Trump „păstrează în mod înţelept toate opţiunile la dispoziţie”.

CNN a relatat că o unitate expediţionară a Marinei a fost trimisă în Orientul Mijlociu, dar nu este clar dacă sau când SUA vor trimite trupe terestre.