Autoritățile americane au detectat drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington, acolo unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Despre asta a relatat ieri ziarul Washington Post, transmite știrileprotv.ro.

Oficialii nu au stabilit de unde provin dronele, a precizat sursa, citând două dintre persoanele respective. Prezența dronelor deasupra Fort McNair i-a determinat pe oficiali să ia în calcul relocarea lui Rubio și Hegseth, se mai arată în raport, citat de Reuters.

Totuși, cei doi oficiali nu au fost mutați, a adăugat publicația, citând un oficial de rang înalt din administrație.

Ziarul a precizat că armata americană monitorizează mai atent potențialele amenințări, în contextul nivelului ridicat de alertă determinat de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să discute despre drone cu Washington Post.

„Departamentul nu poate comenta deplasările secretarului (Hegseth) din motive de securitate, iar relatările despre astfel de deplasări sunt extrem de iresponsabile”, a declarat el pentru publicație.