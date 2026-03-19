Președintele belarus Aleksandr Lukașenko ar putea vizita în curând Statele Unite, într-o mișcare care ar marca un pas important pentru liderul autoritar, încercând să pună capăt izolării internaționale după reprimarea opoziției și sprijinul acordat Rusiei în primele faze ale invaziei din Ucraina, potrivit Reuters, transmite hotnews.ro.

Anunțul a fost făcut de emisarul american John Coale, după o nouă întâlnire cu Lukașenko la Minsk, unde discuțiile au vizat, printre altele, eliberarea prizonierilor politici și posibila redeschidere a ambasadei SUA în Belarus, închisă după ce Minsk a permis Rusiei să folosească teritoriul său în invazia din februarie 2022.

Negocieri SUA-Belarus după revenirea la putere a lui Donald Trump

SUA condiționează normalizarea relațiilor de eliberarea a peste 1.100 de bieloruși aflați în detenție din motive politice sau legate de drepturile omului, conform organizațiilor internaționale. Negocierile anterioare dintre Coale și Lukașenko au dus deja la eliberarea a zeci de prizonieri în septembrie 2025 și a altor 123 în decembrie, inclusiv laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și politicienii opoziției Maria Kolesnikova și Viktar Babarika.

În schimbul progreselor umanitare, SUA au ridicat sancțiunile asupra exporturilor de potasă din Belarus, o sursă importantă de venit pentru fosta republică sovietică.

Disidenții spun că Lukașenko n-a schimbat nimic în Belarus

Lukașenko, aflat la putere din 1994, rămâne însă un lider controversat, criticat pentru încălcarea drepturilor omului și sprijinul acordat Rusiei. Lidera opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, a salutat efortul administrației Trump de a elibera prizonierii, dar a subliniat că este necesară o schimbare reală și sistemică în Belarus: încetarea represiunii și organizarea unor alegeri libere și corecte.

„Avem nevoie de un dialog autentic, nu între Occident și Lukașenko, ci cu societatea belarusă. Numai acest lucru poate aduce schimbări reale în Belarus”, a declarat Tihanovskaia.