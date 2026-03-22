Un elicopter militar s-a prăbușit în apele teritoriale ale Qatar, în timpul unei misiuni de rutină, provocând moartea a cel puțin șase persoane aflate la bord, au anunțat autoritățile, potrivit Al Jazeera, scrie digi24.ro.

Aeronava transporta șapte persoane în momentul accidentului, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare pentru găsirea ultimei persoane dispărute. Potrivit Ministerului de Interne, prăbușirea a fost cauzată de o defecțiune tehnică, fără indicii privind o acțiune ostilă.

Ministerul Apărării din Qatar a precizat că elicopterul efectua un zbor de antrenament când a survenit incidentul. Printre victime se numără militari qatarezi, dar și cetățeni turci, inclusiv un ofițer din cadrul forțelor comune Qatar–Turcia și doi colaboratori ai industriei de apărare.

Autoritățile au transmis condoleanțe familiilor victimelor și au anunțat că o anchetă este în curs pentru a stabili cauza exactă a tragediei. În paralel, echipele specializate continuă intervențiile pe mare, în speranța găsirii persoanei dispărute.