Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat duminică închiderea ambasadei lor în Iran și rechemarea ambasadorului lor în țară, ca răspuns la loviturile iraniene ce au vizat teritoriul EAU, indică un comunicat al Ministerului de Externe de la Abu Dhabi, citat de AFP și DPA, transmite agerpres.ro.

''Emiratele Arabe Unite anunță închiderea ambasadei lor la Teheran și retragerea ambasadorului lor, precum și a ansamblului membrilor misiunii diplomatice a EAU, și condamnă atacurile cu rachete iraniene'', a indicat ministerul citat.



Decizia este un răspuns la ''atacurile flagrante cu rachete iraniene care au vizat teritoriul EAU, constituind agresiuni care au lovit obiective civile, în special zone rezidențiale, aeroporturi, porturi și infrastructuri de servicii, și au expus pericolului civili fără apărare'', a adăugat MAE al Emiratelor Arabe Unite.

Citeste si : LIVE TEXT. A treia zi de război. Explozii puternice în Beirut: Israelul lovește ținte Hezbollah și evacuează 50 de localități din Liban. Trump anunță represalii, Iranul respinge negocierile