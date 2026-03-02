Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite (EAU) a interceptat luni drone deasupra Abu Dhabi, anunţă autorităţile, relatează The Associated Press, transmite news.ro.

Fragmente de dronă au căzut pe un depozit şi o clădire comercială în zona industrială în Abu Dhabi.

Ele au provocat pagube minore, însă nu au rănit pe nimeni, anunţă pe X Abu Dhabi Media Office.

Pe de altă parte, Autoritatea iordaniană a Aviaţiei Civile a anunţat luni închiderea spaţiului aerian iordanian între ora locală 18.00 (17.00, ora României) şi ora locală 7.00 (6.00, ora României) în fiecare zi, până la noi ordine.

Autoritatea subliniază că este vorba despre o interdicţie de zbor „parţială şi temporară”.