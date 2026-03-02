În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană (IDF) continuă luni să lanseze atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului și vizează, de asemenea, milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah, care au atacat Israelul din sudul Libanului pentru prima dată în acest conflict. De la Beirut, premierul libanez condamnă atacurile Hezbollah drept un „act iresponsabil”, care pune în pericol securitatea țării, scrie Le Figaro, transmite digi24.ro.

Hezbollah a promis că va "înfrunta" agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Mişcarea armată pro-iraniană cu sediul în Liban şi-a pus în aplicare ameninţările, afirmând luni că a lansat rachete şi drone spre Israel, pentru prima dată în acest conflict.

Armata israeliană a ripostat rapid, anunţând că loveşte ţinte ale Hezbollah "în întregul Liban" şi ordonând locuitorilor din aproximativ 50 de sate să evacueze. Explozii puternice au fost auzite la Beirut de un jurnalist al AFP.

„Activitățile Hezbollahului obligă (armata israeliană) să acționeze împotriva acestuia”, a scris pe X locotenent-colonelul Ella Waweya, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene. „Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat casele și să vă îndepărtați de sate cu cel puțin 1000 de metri pentru a vă îndrepta către zone deschise”, a adăugat ea.

Locuitorii din sudul Libanului au început să fugă în masă luni dimineață din regiune, după atacurile israeliene lansate ca răspuns la lansarea de rachete de către Hezbollah, a constatat un jurnalist AFP. Un trafic intens de vehicule care transportau familii, unele cu saltele legate pe capotă, s-a îndreptat din întreaga regiune către orașul Saïda, potrivit acestei surse.

Președintele libanez Joseph Aoun a condamnat luni lansarea de rachete de către Hezbollah către Israel, care, potrivit lui, afectează eforturile Beirutului de a evita să fie antrenat într-un conflict regional.

„Lansarea de rachete de pe teritoriul libanez în această dimineață contravine tuturor eforturilor și demersurilor întreprinse de statul libanez pentru a menține Libanul departe de confruntările militare periculoase care au loc în regiune”, a declarat domnul Aoun într-un comunicat, deplângând „insistența de a folosi încă o dată Libanul ca platformă pentru războaie care nu îl privesc”.

Armata israeliană a avertizat luni că intenționează să „intensifice” atacurile asupra Libanului îndreptate împotriva Hezbollah, ca represalii pentru lansarea de rachete de către mișcarea șiită asupra teritoriului său.

„Atacurile continuă și intensitatea lor va crește”, a scris generalul Rafi Milo, șeful comandamentului nordic al armatei israeliene , într-un comunicat pe Telegram, asigurând că mișcarea va „plăti un preț mare” pentru sprijinul acordat Teheranului.

La rândul său, premierul libanez Nawaf Salam a afirmat că atacurile împotriva Israelului sunt "un act iresponsabil".

Lider Hezbollah, ucis în atacurile israeliene

Şeful facţiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în timpul atacurilor Israelului asupra ţintelor Hezbollah din Liban, informează luni agenţia saudită Al-Hadath, citată de The Jerusalem Post.

Raad era unul dintre cei mai importanţi responsabili ai Hezbollah din sudul Libanului. El a fost numit de Hassan Nasrallah, ucis şi el în atacurile israeliene anterioare, ca purtător de cuvânt personal al acestuia de mai multe ori.

IDF a anunţat că a atacat mai mulţi terorişti de rang înalt ai Hezbollah în Beirut şi un „terorist central al Hezbollah” în sudul Libanului, dar nu a confirmat numele ţintelor.