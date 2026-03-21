Iranul a lansat două rachete balistice cu rază intermediară de acţiune asupra bazei navale comune americano-britanice de pe Insula Diego Garcia, situată în mijlocul Oceanului Indian, a relatat ieri publicaţia Wall Street Journal (WSJ), transmite știrileprotv.ro.

Niciuna dintre cele două rachete lansate asupra bazei, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, nu şi-a atins ţinta, potrivit ziarului, care a citat mai mulţi oficiali americani.

Una dintre rachete a funcţionat defectuos în timpul zborului, iar o navă de război americană a lansat un interceptor de tip SM-3 pentru a o neutraliza pe cea de-a doua, deşi nu s-a putut stabili dacă interceptarea a avut succes, a relatat ziarul citat. WSJ nu a precizat când anume au fost lansate cele două rachete iraniene.

Contactat de AFP, Pentagonul a refuzat să comenteze.Casa Albă, Ambasada britanică la Washington şi Ministerul Apărării de la Londra nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta situaţia. Insulele Chagos se află în centrul unei dispute diplomatice continue care implică Regatul Unit, Statele Unite şi Mauritius, aminteşte dpa.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat aspru refuzul iniţial al prim-ministrului britanic Keir Starmer de a autoriza utilizarea bazei pentru atacurile americano-israeliene împotriva armatei şi conducerii iraniene de la sfârşitul lunii februarie.

Trump şi-a retras sprijinul pentru un acord susţinut de Regatul Unit de transfer al suveranităţii Insulelor Chagos către Mauritius.SUA ar putea avea nevoie de Diego Garcia pentru a respinge un posibil atac al armatei iraniene, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social la mijlocul lunii februarie. Situată pe o insulă izolată din arhipelagul Chagos, teritoriu britanic, baza Diego Garcia este una dintre cele două baze pe care în cele din urmă Regatul Unit le-a permis Statelor Unite să le folosească pentru "operaţiuni defensive specifice împotriva Iranului".

Aceasta este o bază strategică pentru Statele Unite, care staţionează acolo în special submarine nucleare, bombardiere şi distrugătoare. Regatul Unit a semnat un acord în 2025 pentru a returna Arhipelagul Chagos către Mauritius, păstrând în acelaşi timp un contract de închiriere pe 99 de ani asupra Insulei Diego Garcia pentru a întreţine baza.