Procurorii DNA efectuează miercuri percheziţii la o firmă din Constanţa care prestează servicii de asistenţă portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, concomitent cu descinderi în Norvegia şi Germania.

Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticorupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare a banilor de către o societate comercială şi reprezentanţi ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistenţă portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, scrie Agerpres.

În acest caz, sunt efectuate percheziţii în trei locaţii din judeţul Constanţa, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul unei societăţi comerciale.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unei acţiuni coordonate la nivel internaţional, cu sprijinul Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (EUROJUST).

În cadrul aceleiaşi acţiuni, în Norvegia au fost reţinute cinci persoane şi au fost efectuate percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale iar în Germania au fost efectuate percheziţii în baza unui ordin european de anchetă.

Aceste activităţi sunt desfăşurate de o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei şi Poliţia Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum şi Autoritatea Naţională pentru Investigarea şi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu din Norvegia, scrie știrileprotv.ro.