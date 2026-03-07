O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene. Operațiunile pe aeroport au fost reluate parțial. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran, transmite digi24.ro.

UPDATE 11:27 „Am reluat parţial operaţiunile începând de astăzi, 7 martie, cu unele zboruri operate de pe Aeroportul Internaţional Dubai (DXB) şi Aeroportul Internaţional Dubai World Central - Al Maktoum (DWC)”, a declarat Aeroportul din Dubai într-un comunicat publicat pe X.

„Vă rugăm să nu veniţi la aeroport decât dacă compania aeriană v-a contactat pentru a confirma zborul, deoarece orarele pot fi încă supuse modificărilor”, a transmis aeroportul pasagerilor, în timp ce un martor a raportat pentru AFP o explozie puternică rezultată în urma unei interceptări deasupra aeroportului sâmbătă dimineaţă, scrie News.ro.

„Compania aeriană Emirates își va relua operațiunile. Pasagerii care au rezervări confirmate pentru zborurile din această după-amiază se pot deplasa la aeroport. Acest lucru este valabil și pentru clienții aflați în tranzit în Dubai, dacă și zborul lor de legătură este programat să opereze. Clienții pot verifica programul zborurilor viitoare, precum și pot rezerva locuri pentru călătorie pe site-ul http://emirat.es/nowoperating

Emirates continuă să monitorizeze situația și își va adapta programul operațional în consecință. Dorim să le mulțumim clienților noștri pentru înțelegere și răbdare. Siguranța pasagerilor și a echipajelor noastre este prioritatea noastră principală și nu va fi compromisă”, arată o altă postare pe contul companiei aeriene a Emiratelor Arabe Unite.

Știrea inițială

„Pentru securitatea pasagerilor, a personalului aeroportului şi a echipajelor companiilor aeriene, operaţiunile aeroportului internaţional din Dubai (DXB) au fost suspendate temporar”, a indicat Biroul pentru presă din Dubai pe platforma X. O interceptare a avut loc sâmbătă dimineaţa deasupra aeroportului din Dubai, potrivit unui martor care a descris pentru AFP o puternică explozie, urmată de un nor de fum pe cer, mai scrie Agerpres.

Mai devreme sâmbătă, guvernul din Dubai confirmase pe X „un incident minor rezultând din căderea unor fragmente după o interceptare”, dezminţind totodată „informaţii care circulau pe reţelele de socializare privind incidente pe aeroportul internaţional din Dubai”.

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 arăta avioane rotindu-se deasupra aeroportului, aparent în circuit de aşteptare. Zborurile au fost reluate în mod limitat luni pe principalul aeroport din Dubai, în pofida atacurilor cotidiene cu drone care au vizat ţinte în EAU.

Emirates, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a anunţat de asemenea suspendarea tuturor zborurilor sale de plecare şi sosire în Dubai până la noi dispoziţii. „Vă recomandăm să nu mergeţi la aeroport!”, a indicat compania într-un comunicat pe X.

„Apărările antiaeriene din EAU fac faţă în prezent ameninţărilor cu rachete şi drone provenind din Iran”, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, care nu a precizat ţintele atacurilor.