Femeia de 87 de ani, evacuarea căreia a scos mii de spanioli în stradă, a murit la spital. Decesul survine la două săptămâni după ce a fost scoasă din locuința în care a trăit mai bine de șapte decenii. Moartea ei a provocat un nou val de furie la Madrid, unde sute de oameni au pornit spre Parlament. Protestatarii spun că femeia trebuia să-și petreacă ultimele zile acasă și cer din nou autorităților să intervină în criza locuințelor.

„Nu este o moarte, este o crimă!”

Cu lumânări în mâini și pancarte cu chipul lui Maricarmen, oamenii s-au adunat în centrul Madridului imediat după ce au aflat că femeia a murit. Protestatarii au ținut un moment de reculegere, apoi au pornit spre Parlament, scandând că lupta pentru locuințe trebuie să continue.

„A murit într-un spital, nu acasă, acolo unde trebuia să moară. Nu este doar o moarte, este moartea unei femei epuizate, pe care acest sistem a ucis-o.”

Bătrâna a fost evacuată pe 23 septembrie, după ce a locuit aproximativ 71 de ani în același apartament din Madrid. Imaginile cu femeia scoasă din casă pe targă au provocat indignare în întreaga Spanie și au transformat cazul ei într-un simbol al crizei locuințelor.

Citeste si : O pensionară de 87 de ani, evacuată din apartamentul în care locuia la Madrid. Cazul a declanșat proteste în Spania - VIDEO

„Este o rușine. Eu nu cred că este o moarte, ci o crimă. Oamenii trăiesc cu salariul minim și nu își mai permit să plătească pentru locuințe. Cred că trebuie să existe onoare, dincolo de bani și putere.”

Proprietarii au acceptat, în cele din urmă, ca Maricarmen să se întoarcă în locuință, în urma presiunii publice. Femeia însă nu a mai apucat să revină acasă. Protestatarii spun că moartea ei nu trebuie să închidă cazul, ci să mențină presiunea asupra autorităților pentru locuințe mai accesibile și protecție pentru chiriași.

În ultimele 2 săptămâni pe străzile din Madrid au ieșit zeci de mii de oameni, iar manifestațiile au degenerat și în confruntări cu forțele de ordine. Sub presiunea protestelor, Guvernul spaniol a aprobat un nou pachet de 21 de măsuri pentru criza locuințelor.