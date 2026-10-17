Un aventurier norvegian de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul unei expediții de mai mulți ani prin sălbăticia Canadei, după ce a parcurs aproximativ 1.200 de kilometri pe jos, cu sania trasă de câini și cu barca. Steffen Skjottelvik mai avea de traversat un singur râu pentru a ajunge la destinație, însă a ales să intre în apele repezi, fără să mai aștepte scăderea nivelului apei. Cu câteva minute înainte, se filmase pe mal, bucuros că era atât de aproape de finalul călătoriei.

Steffen Skjottelvik și-a dorit să urmeze exemplul marilor exploratori norvegieni și să străbată regiuni izolate, departe de civilizație. Planul său era să traverseze Canada și să ajungă, în cele din urmă, în Alaska.

Aventura a început în localitatea Moosonee, din provincia Ontario. Prima etapă s-a încheiat în Peawanuck, o comunitate a populației indigene cree, după un traseu de peste 500 de kilometri. Ceea ce trebuia să fie o oprire de câteva luni s-a transformat într-o ședere de peste doi ani. Acolo, norvegianul s-a apropiat de comunitatea locală și s-a îndrăgostit de Lilyann Mack, alături de care plănuia să se întoarcă după expediție.

Următoarea etapă l-a dus spre York Factory, un fost centru al comerțului cu blănuri, situat în nordul provinciei Manitoba, în apropierea Golfului Hudson. Pentru a ajunge acolo, a parcurs aproximativ 1.200 de kilometri prin regiuni sălbatice, în care întâlnirile cu oamenii erau rare.

A trecut pe lângă sute de urși polari

Pe traseu, aventurierul s-a confruntat cu numeroase pericole. Avea asupra sa o pușcă de vânătoare, deoarece se temea de eventuale atacuri ale urșilor polari. În unele zile, întâlnea chiar și cinci sau șase exemplare.

Cu puțin timp înainte de dispariție, acesta a ajuns la o cabană turistică din apropierea destinației și le-a povestit angajaților că trecuse pe lângă aproximativ 200 de urși polari de-a lungul călătoriei, relatează presa internațională.

În cea de-a doua etapă a expediției, Steffen a renunțat la sania trasă de câini și a continuat cu o canoe, însoțit de doi câini. Unul dintre ei, Bay, s-a îndepărtat și nu s-a mai întors la stăpânul său. Ulterior, câinele a reușit să ajungă înapoi într-o localitate prin care trecuseră, iar mai târziu a fost preluat de Lilyann. Celălalt câine, Togo, a rămas alături de aventurier până în ultimele momente ale călătoriei.

Mai avea de trecut un singur râu

În ziua tragediei, vremea era ploioasă, iar vântul bătea cu putere. Steffen ajunsese la râul Hayes, ultima piedică înainte de York Factory. În zona de vărsare în Golful Hudson, curenții erau puternici, iar traversarea era periculoasă.

Potrivit relatării publicate de The New York Times, dacă ar fi așteptat aproximativ șase ore, până la reflux, ar fi putut traversa zona mult mai ușor, pe jos. Însă norvegianul, convins că era la un pas de destinație, a decis să intre în apă.

Într-o ultimă înregistrare video, acesta apare zâmbind pe malul râului și vorbind cu Togo despre încheierea călătoriei. Apoi, oprește camera și intră în apă. Nu a mai reușit să ajungă pe celălalt mal.

Câinele său a fost observat ulterior de un îngrijitor din York Factory, care l-a confundat inițial cu un lup. Zece zile mai târziu, trupul lui Steffen a fost găsit la câțiva kilometri în aval. Asupra sa se afla și un card de memorie cu peste 20 de ore de înregistrări din expediție, inclusiv imaginile filmate cu puțin timp înainte de tragedie.

Familia încearcă să urmărească ultimele înregistrări

Părinții aventurierului au primit înregistrările video realizate în timpul expediției, însă nu au reușit să le urmărească pe toate. Mama sa, Gry, a povestit că a fost impresionată de imaginile din Peawanuck, unde fiul ei se simțea în siguranță și era primit cu căldură de localnici.

Tatăl său, Atle, a revenit ulterior în zona râului Hayes și a încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat în ultimele clipe ale fiului său.

Steffen și-a dorit o viață de explorator, departe de traseele obișnuite și de aglomerația civilizației. Expediția sa urma să continue până în Alaska, însă aventura s-a încheiat la mică distanță de o așezare în care era așteptat cu mâncare și un loc de dormit.

Povestea sa rămâne cea a unei călătorii extraordinare, încheiate tragic chiar înainte de atingerea unuia dintre obiectivele importante ale expediției, transmite Digi24.