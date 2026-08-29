Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a devenit consilier pentru inovație al ministrului italian al Apărării. Guido Crosetto spune că experiența ucraineană în folosirea tehnologiilor moderne pe câmpul de luptă poate ajuta Italia să-și dezvolte apărarea, în special în domeniul dronelor, sistemelor autonome și apărării antiaeriene. Numirea vine la doar câteva săptămâni după ce Fedorov a fost demis de Volodimir Zelenski, după numai șase luni în funcție. Iar revenirea sa pe scena internațională are loc în timp ce fostul ministru urmează să fie audiat de o comisie parlamentară ucraineană, care verifică posibile încălcări în domeniul apărării.

La Roma, Fedorov a avut deja prima întrevedere în noua sa calitate cu ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto. Fedorov a publicat fotografii de la întâlnirea cu oficialul italian și a scris că cei doi au discutat despre drone, sisteme autonome, apărare antiaeriană și dezvoltarea tehnologiilor militare. El spune că experiența acumulată de Ucraina în războiul tehnologic poate ajuta Italia să-și modernizeze sectorul de apărare. Fedorov a precizat că își continuă activitatea internațională, dar că prioritatea sa rămâne dezvoltarea proiectelor care consolidează apărarea Ucrainei.

Pentru Fedorov, însă, noua funcție vine într-un moment complicat acasă. Pe 31 august, fostul ministru este așteptat la o ședință a Comisiei temporare de anchetă a Radei Supreme, care investighează posibile încălcări ale legislației în domeniul apărării și al legislației anticorupție. Convocarea a fost anunțată de președintele comisiei, deputatul Oleksii Honcearenko.

Oleksii HONCEARENKO, DEPUTAT UCRAINEAN: „Acestea sunt încălcări în domeniul apărării. Acestea sunt încălcări ale legislației anticorupție și respectarea drepturilor și libertăților omului în timpul acțiunilor în perioada legii marțiale. De asemenea, Mihailo Fedorov este menționat în așa-numitele înregistrări ale lui Mindiсi. Acolo sunt conversații și ale lui Merov, și ale lui Mindici, de exemplu, unde ei vorbesc despre Fedorov. Și aceasta este, de asemenea, o istorie importantă.”

Audierea are loc după ce Fedorov însuși a acuzat existența unor scheme și interese personale în Ministerul Apărării. Fostul ministru susține că s-a confruntat cu astfel de practici și că, în perioada în care a condus instituția, a încercat să le oprească. Deocamdată, convocarea la comisie nu înseamnă că Fedorov este acuzat sau găsit vinovat de încălcări. Toate se întâmplă la aproape o lună de la demiterea acestuia, de către Volodimir Zelenski, din funcția de ministrul al Apărării. Plecarea sa a provocat proteste. Sute și apoi mii de oameni au ieșit în stradă și au cerut revenirea lui Fedorov la conducerea Ministerului Apărării. Susținătorii săi l-au văzut drept omul care a încercat să rupă vechea birocrație militară și să accelereze introducerea tehnologiilor moderne pe front.

„Aduceți-l înapoi pe Fedorov!”

La doar 35 de ani, Fedorov a devenit cel mai tânăr ministru al Apărării din Ucraina. Spre deosebire de generalii care au ocupat funcții de conducere în armata ucraineană, el vine din domeniul tehnologiei. Înainte de Apărare a condus Ministerul Transformării Digitale și a fost unul dintre oamenii-cheie ai digitalizării Ucrainei. Experiența sa din domeniul IT a fost folosită apoi în război. Fedorov a promovat dezvoltarea dronelor, a sistemelor digitale, a soluțiilor autonome și folosirea datelor și a inteligenței artificiale în operațiunile militare. Susținătorii săi îi atribuie un rol important în transformarea tehnologică a armatei și în accelerarea producției de drone pentru front. Dar relația cu Zelenski s-a deteriorat rapid.

Demiterea lui Fedorov a fost legată de tensiunile cu conducerea militară și de modul în care fostul ministru încerca să reformeze sistemul de apărare. Președintele ucrainean a invocat ulterior și decizii problematice privind cheltuielile pentru apărare și informații transmise de minister în legătură cu utilizarea Starlink. După plecarea din guvern, Fedorov a devenit tot mai vocal. A acuzat corupția, lipsa unei strategii clare pentru război și o „criză sistemică de guvernare”.