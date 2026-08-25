Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, a fost reținut în această dimineață și dus la Comitetul Anticorupție de la Erevan. Informația a fost confirmată de instituția anticorupție, dar și de șeful biroului fostului președinte. Reținerea are loc în cadrul unei anchete penale privind presupuse fapte de corupție, în timp ce autoritățile desfășoară percheziții și alte acțiuni investigative la zeci de adrese asociate lui Kocharyan și familiei sale, potrivit presei din Armenia.

Potrivit presei din Armenia, Comitetul Anticorupție al Armeniei, în același dosar a reținut și fiul acestuia, Sedrak Kocharyan.

Ce spune Comitetul Anticorupție din Armenia

În cadrul anchetei penale desfășurate de Comitetul Anticorupție al Republicii Armenia, au fost obținute probe care indică faptul că Kocharyan — acționând în complicitate cu apropiați și abuzând de funcția sa oficială — a deturnat bunuri ale statului sub diverse pretexte fabricate și a dobândit o serie de active valoroase, de importanță publică și economică, la prețuri mult sub valoarea de piață.

Totodată, conform datelor obținute în cursul anchetei preliminare, pentru a ascunde adevărata proprietate și proveniența ilicită a bunurilor, acestea au fost înregistrate pe numele unor companii afiliate; ulterior, activele dobândite au fost valorificate prin dezvoltare și vânzare, transfer către terți și cedarea — inclusiv prin contracte de donație — a participațiilor în cadrul companiilor holding.