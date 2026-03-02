Președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, a confirmat luni că Israelul a fost primul care a atacat Iranul sâmbătă, potrivit Times of Israel, transmite hotnews.ro.

„A fost un atac în plină zi, bazat pe un eveniment declanșator, condus de Forțele de Apărare Israeliene, cu sprijinul comunității de informații americane”, a declarat Caine în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, alături de secretarul apărării Pete Hegseth.

Se crede că atacul inițial al Israelului l-a vizat și l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, deși președintele american Donald Trump și-a asumat meritul pentru atac.

Caine spune că atacurile SUA, denumite Operațiunea Epic Fury, au urmat după luni și ani de pregătiri și au avut loc după ce Trump a dat „ordinul final” la ora 15:38, ora estică, vineri.

Unitățile cibernetice ale armatei SUA au fost primele care au acționat, perturbând capacitatea Iranului de a vedea ce urma să se întâmple și de a răspunde în consecință, spune Caine.

O sută de avioane americane au început să lovească Iranul într-un singur val, iar 1.000 de ținte au fost lovite în primele 24 de ore, în timp ce Israelul a lansat sute de atacuri proprii, adaugă șeful armatei americane.

Bombardierele B-2 bunker buster – aceleași care au fost folosite pentru a lovi siturile nucleare ale Iranului anul trecut – au participat, de asemenea, la atacuri, confirmă Caine.

„Nu este vorba de o singură operațiune peste noapte. Obiectivele militare cu care au fost însărcinate CENTCOM și Forța Comună vor necesita ceva timp pentru a fi atinse și, în unele cazuri, vor fi dificile și necesită multă muncă”, spune Caine. El adaugă că Statele Unite continuă să trimită trupe suplimentare în Orientul Mijlociu, chiar și după o consolidare militară masivă.

El spune, de asemenea, că forțele americane au obținut acum superioritatea aeriană asupra Iranului.

Atacurile forțelor americane „au dus la stabilirea superiorității aeriene locale. Această superioritate aeriană nu numai că va spori protecția forțelor noastre, dar le va permite și să continue operațiunile asupra Iranului”, adaugă Caine.